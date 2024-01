Scoppia la Sinner mania: "Raddoppiate le iscrizioni. Ora il tennis è decollato"

Sembra davvero di essere tornati indietro di quasi mezzo secolo. Nei bar, negli autobus, al ristorante si parla solo di tennis: Adriano Panatta fu il re incontrastato di quel lontanissimo 1976, vittoria in uno slam (al Roland Garros) e vittoria in Coppa Davis e boom di iscrizioni ai corsi di tennis. Anno di grazia 2024: Jannik Sinner vince gli open d’Australia, primo italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare di questo sport e l’Italia si scopre tennisticamente avanzata con tanti giovani e giovanissimi interessanti. Osservatorio privilegiato quello della Ravenna Tennis Academy che dopo tanti anni al Ct Ravenna, allo Zavaglia, ora ha la sua base a Bagnacavallo ed è guidata dal direttore tecnico Patricio Remondengui, assieme al presidente Roberto Perticarà.

"Il fascino del tennis è sempre tanto – spiega lo stesso Remondegui – ma la vittoria in coppa Davis ha portato un grandissimo interesse su questo sport. Sinceramente ne ero convinto e un paio di anni fa ho insistito per continuare il nostro lavoro sul tennis e non spostarci magari sul padel che sta prendendo assolutamente piede. Avevamo tanti giovani interessanti in Italia e poi stava arrivando Sinner. Si poteva immaginare che facesse grandissime cose, trascinando tutto il momento. Le iscrizioni ai corsi si sono moltiplicate e miglior spot per il nostro sport non potrebbe esserci: Sinner è la faccia pulita che piace a tutti, quello che ha l’umiltà e la consapevolezza positiva delle sue qualità. Questi sono i valori che tutti quelli che guidano giovani sportivi vorrebbero trasmettere. Certamente in Coppa Davis e a Melbourne ha fatto una cosa davvero epica e ha dimostrato che per vincere bisogna lavorare duramente e circondarsi delle persone giuste".

L’Academy segue giovani talenti che ora arrivano da tutto il mondo. "Abbiamo fatto una scelta di qualità – aggiunge Remondegui – e quindi al massimo ci concentriamo oggi su 15-20 ragazzi. Lavoriamo per creare un top 100 fatto tutto in casa: con i numeri che abbiamo visto in Australia possiamo davvero farcela. Certamente siamo alla ricerca di una sistemazione definitiva per creare la nostra struttura, anche se a volte è più importante il lavoro che si svolge più che il posto". Al momento gli atleti di punta sono il bosniaco Nerman Fatic ora 204 Atp, la ceca Gabriela Knutson, 158 Wta e il romeno Calin Stirbu, 118 della classifica giovanile. "Cerchiamo sempre di far crescere al meglio chi lavora con noi – spiega il presidente Perticarà – perché il lavoro in team è fondamentale: abbiamo il coach Stefano Galvani che da giocatore ha battuto due volte Nadal, Davide Benzi e il preparatore Quiroga, più il sottoscritto che si occupa anche del lavoro mentale con gli atleti. Sinner deve servire da esempio per tutti, tennisti e genitori".

Ugo Bentivogli