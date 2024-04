Scoppio, la tensione resta alta: "Dopo gennaio niente stipendio"

Un nuovo capitolo nella telenovela-Scoppio è arrivato ad amareggiare le giornate di autisti e assistenti anche in coincidenza con le festività pasquali. "Sono ancora in attesa dello stipendio di febbraio", lamenta un ormai ex-autista, che ha da poco formalizzato le sue dimissioni, condotto all’esasperazione. "Ho guidato i loro scuolabus per circa cinque anni. Nei primi tempi gli stipendi venivano pagati tutto sommato regolarmente, poi negli ultimi due anni la situazione è precipitata. Dopo l’intervento dello scorso mese delle sigle sindacali e i pagamenti dello stipendio di gennaio, arrivati poco dopo, ci eravamo illusi che l’azienda avrebbe cominciato a comportarsi in maniera più seria con i suoi dipendenti. Invece non è andata così". Il timore dell’ex-autista è che con la scadenza del contratto in essere fra il Comune e l’impresa pugliese, prevista a giugno, quest’ultima si faccia di nebbia: una preoccupazione condivisa anche dai sindacati, i quali temono possa diventare molto difficile, se non impossibile, vedere saldate tutte le mensilità in arretrato una volta che l’azienda avrà detto addio a questo territorio. Sempre ammesso che l’impresa non ottenga un nuovo appalto: ipotesi che gli ex-autisti e le sigle sindacali considerano come il finale più paradossale possibile per una vicenda balzata agli onori delle cronache ormai da anni, e in vari territori d’Italia. L’ex-dipendente lancia all’azienda anche alcune accuse ben circostanziate: "In quest’ultimo periodo, ogni volta che un mezzo è andato incontro a un problema di qualche tipo, ho dovuto insistere ripetutamente perché venisse mandato alla manutenzione". Al suo sfogo si aggiunge quello di un altro ex-dipendente, dimessosi a settembre: "Sto ancora aspettando il Tfr e il saldo delle ferie non fatte. Mi sono rivolto all’avvocato e all’ispettorato del lavoro. Un altro ex-collega, con cui sono in contatto, sta aspettando pure lui alcune mensilità dell’anno scorso, un altro ancora mi ha confidato che da allora attende il Tfr. Ci hanno talmente spinti all’esasperazione che avevamo perfino ipotizzato di sdraiarci davanti agli autobus per non farli partire, ma non vogliamo causare lo stop di un pubblico servizio". Quello che infastidisce gli ex-dipendenti è il muro di gomma del Comune: "L’amministrazione si è sempre trincerata dietro la spiegazione che da parte sua pagava regolarmente il saldo dovuto all’azienda. Come extrema ratio avevamo proposto che, per l’ammontare che ci era dovuto, Palazzo Merlato saldasse direttamente a noi gli stipendi arretrati, cessando così di foraggiare un’azienda che si comporta in questo modo, almeno fino a che la situazione non si fosse normalizzata. Ma il Comune ha rifiutato questa ipotesi".