Scopre il ladro in casa e lo fa fuggire Indagano i carabinieri

Si è svegliato nel cuore della notte tra venerdì e ieri e ha trovato un ladro in casa. E’ quanto accaduto attorno alle 4 a un residente della zona di via Vicoli. Il padrone di casa ha sentito dei rumori sospetti ed è andato a controllare: a quel punto ha realizzato che la sua abitazione era stata appena presa di mira da un topo d’appartamento. Il ladro, sentendosi scoperto, è subito fuggito per fortuna senza conseguenze per nessuno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione principale: le ricerche del malintenzionato, almeno al momento, non ne hanno consentito l’identificazione.