Scopre marito poligamo. Lei gli taglia abiti fashion

Davanti ai giudici del tribunale collegiale, la difesa di un 53enne senegalese, imputato per maltrattamenti e sfregio permanente al volto della moglie, ha giocato una carta sorprendente: mostrare una serie di vestiti di seta, tipici della tradizione africana, che sarebbero stati tagliati dalla donna in preda alla gelosia. Gli avvocati Matteo Olivieri ed Elena Fenati hanno sostenuto che quegli abiti sono la prova di una relazione tormentata, caratterizzata da conflitti reciproci. Il processo ruota attorno a un episodio avvenuto il 7 aprile 2023, quando, dopo una lite scoppiata per una telefonata ricevuta dall’imputato dalla sua seconda moglie, la donna ha accusato il marito di averle lanciato un telecomando, provocandole una ferita di 4 centimetri sul volto. Quella cicatrice, ancora visibile a distanza di più di un anno, è diventata il fulcro del dibattito: rappresenta una lesione permanente sufficiente a configurare il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso? La vicenda aveva sollevato un dibattito anche tra i magistrati. Due Pm si erano opposti alla modifica del capo d’imputazione da lesioni a sfregio, sostenendo che il reato di deformazione richieda un atto intenzionale e doloroso, come il lancio di acido o un taglio volontario. Un terzo Pm aveva invece appoggiato l’ipotesi di reato aggravato, aprendo la strada a questa accusa inedita per un caso di lesioni da telecomando.

Secondo la ricostruzione delladonna, parte civile con l’avvocato Alessandra Giovannini, quel giorno scoprì che il marito aveva una seconda moglie, nonostante lui avesse dichiarato al momento del matrimonio di rinunciare alla poligamia, pratica comune nel suo Paese d’origine. Tuttavia, la difesa contesta l’esistenza di tale documento. La donna, 46enne, ha insistito sull’impatto devastante che la cicatrice ha avuto sulla sua vita, vedendosi costretta a coprire il volto con i capelli e a convivere con un disagio profondo. La difesa, invece, minimizza la gravità della ferita, descrivendola come superficiale e curata con semplici cerotti, senza necessità di punti di sutura, come da referto dle pronto soccorso.

Durante l’udienza, la difesa ha cercato di ribaltare la narrazione, portando in aula gli abiti strappati dell’imputato e descrivendo un episodio in cui la donna, dopo aver ricevuto complimenti sul marito ben vestito al battesimo di conoscenti, avrebbe distrutto i capi in un accesso di rabbia. Lui li ritrovò ridotti a brandelli una sera, scorgendoli sotto l’armadio, mentre inginocchiato pregava Allah. Secondo la versione dell’uomo, quella lite culminò con il lancio del telecomando, ma fu la donna a scagliarlo, rompendo anche il televisore. Il 7 aprile i carabinieri intervenuti sul posto trovarono il televisore danneggiato e il volto della donna effettivamente gonfio. Oltre che in quella occasione, agli atti risultano altre due visite in ospedale della donna, entrambe per motivi non correlati a violenze domestiche. Il processo proseguirà a gennaio con l’audizione di ulteriori testimoni, mentre le parti si preparano a una battaglia legale che metterà a dura prova i confini della giurisprudenza sul reato di sfregio.

