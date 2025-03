Scoprire il Parco della Vena del Gesso

È iniziata la nuova stagione di ‘A piedi nel parco della pietra di luna’, il programma di escursioni nel Parco regionale della Vena del Gesso romagnola. L’iniziativa, promossa dall’ente di gestione parchi e biodiversità della Romagna e realizzata in collaborazione con le guide del Parco, si propone di offrire un’ampia gamma di esperienze naturalistiche a tutti gli appassionati. Il programma, presentato ieri in conferenza stampa, si avvale della competenza di un gruppo di guide esperte che accompagneranno i partecipanti alla scoperta degli angoli più suggestivi. Il calendario primavera-estate 2025 conta 27 appuntamenti, da marzo a fine luglio, pensati per soddisfare ogni livello di preparazione e interesse. A questi si aggiungeranno oltre 20 escursioni nella seconda parte dell’anno, per vivere la magia dei colori autunnali fino a dicembre. Quest’anno, in occasione del 20esimo anniversario dell’istituzione del Parco, il programma coinvolge le attività delle aziende agricole e degli agriturismi del territorio così ché da un lato si possa fare promozione dei prodotti e dall’altro si possano valorizzare le bellezze geologiche e naturalistiche che caratterizzano l’area protetta.

Oggi, dalle 10 alle 16, si svolgerà l’escursione ‘Gli abissi di Brisighella’, un’avventura tra storia, natura e panorami mozzafiato con partenza dalla via degli Asini di Brisighella e che toccherà le Tre Rocche, il rifugio Ca’ Carnè, il Sentiero degli Abissi, il Museo geologico del Monticino e l’antico Castello di Rontana. Il calendario (che può essere consultato al sito parchiromagna.it) proseguirà poi con un’ampia varietà di iniziative, sia diurne che serali, per esplorare tutti gli aspetti del Parco. Le escursioni saranno dedicate alla scoperta della biodiversità del Parco, ma anche alla millenaria relazione tra l’uomo e i gessi, alle formazioni geologiche e agronomiche che modellano il paesaggio, ai luoghi della memoria legati alla linea Gotica, al progetto di conservazione dei boschi di quercia ’Life 40ak Forests’ e all’osservazione delle costellazioni, unendo scienza e mitologia.

Le escursioni toccheranno alcuni dei luoghi simbolo della Vena del Gesso e gli antichi borghi che si affacciano sulle valli dei fiumi Senio, Lamone e Santerno. Tra le tappe Brisighella, con il suo inconfondibile panorama, il museo Geologico (ex cava del Monticino), il centro visita e rifugio del Carnè, il borgo dei Crivellari, il giardino delle Erbe di Casola Valsenio e il museo Geologico allestito al palazzo Baronale di Tossignano.

Tutte le proposte sono descritte in un opuscolo consultabile e scaricabile dal sito web del Parco: www.parchiromagna.it. È disponibile anche in versione cartacea nei centri visita, nelle strutture del Parco e nei punti informativi (Pro Loco e Iat) del territorio. All’interno, oltre alle escursioni, sono indicati anche i contatti delle guide. Una sezione specifica è dedicata alle grotte visitabili e alle visite speleologiche alla grotta Tanaccia e alla grotta del Re Tiberio. Il progetto è reso possibile dal sostegno economico dell’Ente. Info anche a info@parchiromagna.eu o 0546 77404.