Scout campani al lavoro Ripristinano i sentieri

Questa è una settimana di ricambio tra i soccorritori intervenuti a Casola Valsenio, il cui territorio è stato sfigurato dalle frane. Oggi partono gli operatori delle polizie municipali e i militari del Genio ferrovieri, mentre domenica scorsa sono giunti gli scout di Casagiove, comune di quasi 13.000 abitanti vicino a Caserta. Si tratta di tre capi e 4 tra rover e scolte di età compresa tra i 18 e i 20 anni del gruppo Casagiove1.

"Tutte le estati – afferma Giuseppe Barbiero, uno dei capi – i nostri ragazzi e ragazze svolgono iniziative educative e di servizio verso il prossimo. Saputo dei disastri che hanno colpito la Romagna, tramite l’associazione scoutistica Agesci dell’Emilia-Romagna, abbiamo individuato il comune di Casola Valsenio dove il capo scout Nicola Pozzi ha favorito il nostro inserimento. In accordo col Comune ci siamo indirizzati verso il ripristino e la valorizzazione dei sentieri escursionistici".

È vero che si tratta di emergenze meno immediate delle strade impraticabili, ma la ripartenza passa anche dalla disponibilità dei sentieri, tenuto conto che l’escursionismo è uno dei punti di forza del turismo casolano. "Il nostro impegno – prosegue Barbiero – è teso a liberare i sentieri dai rifiuti, da rami e altri ostacoli. Inoltre segnaliamo eventuali frane che li ostruiscono proponendo, nel caso, percorsi alternativi".

Il forte vento della notte fra lunedì e martedì ha impedito agli scout di proseguire il lavoro sui sentieri, costringendoli per un giorno a ripiegare sulla pulizia dei Giardini pubblici. Occasione in cui i casolani si sono accorti della presenza degli scout campani, come rivela la scolta Sara Carraro: "Molte persone, meravigliate, ci hanno chiesto cosa facessimo e da dove venissimo, complimentandosi per la nostra iniziativa. È stato un approccio molto gratificante che ripaga la nostra scelta di effettuare una route, un percorso educativo, qui a Casola Valsenio".

Gli scout campani sono accampati nel parco Pertini e per i pasti usufruiscono, come gli altri soccorritori, dello stand gestito dalla Pro Loco e da altre associazioni. A tal proposito afferma la capa Annapaola Cinotti: "È bello trovarsi tutti insieme a tavola in un clima cordiale in cui fioriscono i racconti di chi è qui da tempo e lo scambio di informazioni sui luoghi di provenienza, tutti legati da un obiettivo comune in favore di questo territorio".

Gli scout campani se ne andranno domenica, sostituiti, tra due settimane, da una quindicina di scout di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

