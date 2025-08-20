Scout laici con branco e reparto. Terminato il primo campo estivo

È terminato il 10 agosto il primo campo di gruppo Cngei di Faenza. Protagonisti a San Cassiano sono stati lupetti e lupette del branco ‘Fiore Rosso’, esploratrici ed esploratori del reparto ‘Altair’. I ragazzi più grandi hanno vissuto la settimana in tenda, destreggiandosi fra la costruzione della cucina e del tavolo da campo, facendo proprie le tecniche di gestione del fuoco, cucinando i loro pasti e passando le serate davanti al fuoco, fra canti, bans e giochi, mentre i lupetti, guidati dai capi, oltre a vivere la dimensione del gioco e dell’avventura, hanno partecipato alla cogestione degli spazi comuni, facendosi carico di compiti come la pulizia della casa, il lavaggio piatti o l’organizzazione di giochi e scenette, a beneficio di tutto il branco.

Durante il campo estivo, gli scout del gruppo Cngei Faenza hanno anche svolto una serie di attività mirate a costruire consapevolezza, nei più giovani, della resistenza partigiana. Con giochi educativi, una visita a Ca’ di Malanca e workshop attorno al fuoco, si è parlato di libertà e dei valori della democrazia da difendere, entro il progetto ‘Sulle Orme della Resistenza - Storie, Percorsi e Voci’, realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna.

"A differenza dei ‘normali’ campi scout e vacanze di branco, questo primo anno ha rappresentato per tutti una continua scoperta, dalla vita in tenda, alla condivisione dei compiti, fino ai piccoli rituali, come quelli della buonanotte e del risveglio, che contribuiscono a rendere l’esperienza scout unica nel suo genere. Era una sfida non banale, ma vinta sotto ogni punto di vista: siamo convinti di aver lasciato nei ragazzi ricordi che rimarranno, per noi è stato lo stesso", afferma il capo gruppo, Nicola Passerotti.

Il campo si è concluso domenica 10 agosto, con il pranzo condiviso con i genitori, che hanno assistito alle ultime attività, fino all’ammaina bandiera, un momento sicuramente solenne e caratteristico.

Le attività del branco e del reparto riprenderanno da ottobre, nella sede del Rione Verde, in via Cavour 37 a Faenza: le iscrizioni per il prossimo anno sono già aperte, sia per il branco (dagli 8 agli 11 anni), sia per il reparto (dai 12 ai 15 anni).

Per informazioni cngeifaenza@gmail.com.