Screening contro l’Ictus Giornata a Marina di Ravenna

Tra i 106 pazienti che si sono sottoposti allo screening per la prevenzione dell’Ictus Cerebrale, su 18 sono stati individuati fattori rischio tali da suggerire ulteriori esami. Questo il risultato della prima delle tre giornate di controlli gratuiti organizzate da A.l.i.Ce Ravenna odv con l’Ausl e la Neurologia. Gli screening proseguono alle Case della Salute di Marina di Ravenna e di Cervia, il 15 e il 29 aprile. Per partecipare è necessario prenotare al 331 1304368, dalle 15 alle 18. Il 15 aprile l’appuntamento con la prevenzione sarà a Marina di Ravenna alla Casa della Comunità (ex casa della salute) piazza Marinai d’Italia 18, dalle 9.30 alle 12.30. L’ultimo, il 29 aprile a Cervia presso la Casa della Salute San Giorgio via Ospedale 17.