Screening per il tumore al colon. La metà non si sottopone all’esame. La lotta dell’Ausl sugli stili di vita

Più di una persona su due non si sottopone agli screening contro il tumore del colon retto. E questo nonostante prendere parte ai programmi di prevenzione permetta di diminuire la mortalità del 65% negli uomini e del 54% per le donne. A dirlo è l’Ausl della Romagna, che da anni porta avanti una campagna per migliorare l’adesione con esame per la ricerca del sangue occulto fecale ogni 2 anni nella fascia d’età dai 50 ai 74 anni. Il tumore del colon retto è il secondo più frequente per gli uomini e il terzo per le donne. "Da un’analisi di dati forniti dal Centro Screening di Ravenna – spiegano dalla Sanità pubblica dell’Ausl –, relativamente agli inviti al test nel biennio 2021-2023 è emerso che circa la metà dei cittadini della provincia di Ravenna ha aderito: in particolare, l’adesione degli uomini è pari al 48% e tra le donne si raggiunge il 53%. La copertura per l’intera Ausl Romagna risulta pari al 45%, quindi l’ambito di Ravenna registra l’adesione più elevata, ma comunque da migliorare. L’età determina una netta differenza di comportamento verso l’esecuzione del test, dove i 60-69enni aderiscono molto di più". Altri fattori che incidono negativamente sull’adesione sono le difficoltà economiche, la cittadinanza straniera e un basso livello di istruzione.

Ma le attività di prevenzione messe in campo soprattutto negli ultimi anni dall’Ausl Romagna vanno oltre gli screening e si concentrano molto sulle abitudini, per migliorare gli stili di vita. "Quelli non salutari sono collegati anche allo sviluppo della demenza – dice Giulia Silvestrini, responsabile dell’Igiene pubblica di Ravenna dell’Ausl Romagna –. Da qualche anno stiamo lavorando per migliorare la salute pubblica. Per quanto riguarda il movimento, abbiamo organizzato ’Un passo alla volta’ con un tecnico dell’attività motoria che guida un gruppo in una camminata salutare. L’anno scorso gli eventi sono stati 15 e hanno permesso di raggiungere 189 persone. Promuoviamo anche l’attivazione di gruppi di cammino: l’anno scorso abbiamo formato con cinque corsi 130 ’walking leader’ che possono formare nuovi gruppi di cammino. Parallelamente organizziamo eventi sull’alimentazione con il ’carrello della salute’: dietisti che incontrano gruppi di pazienti e li aiutano a costruire la spesa settimanale. L’anno scorso abbiamo raggiunto 195 persone con 16 eventi".

Sono inoltre partiti percorsi di presa in carico di persone in sovrappeso o obese: "Incontrano il medico, il dietista e lo psicologo: finora in 90 hanno aderito e il riscontro è molto buono, stanno perdendo peso". E poi c’è il fumo: "Abbiamo centri antifumo a Bagnacavallo, Ravenna e Faenza – prosegue Silvestrini – e facciamo regolarmente corsi gratuiti: in media 80/100 persone all’anno partecipano".

Molte persone arrivano ai corsi dopo problemi di salute, ma "l’obiettivo – aggiunge Silvestrini – è anche far avvicinare chi ha fattori di rischio ma sta bene": per partecipare è possibile scrivere a promosalute.ra@auslromagna.it o chiamare 334 6705941.

Sara Servadei