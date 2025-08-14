Scritta omofoba nel parco San Marco di Faenza

Una scritta omofoba, "I gay non passano", vergata in blu con la bomboletta sul vialetto del parco tra via Rossini e via Verdi a Faenza, a pochi metri dalla chiesa di San Marco. Parole che non hanno lasciato indifferenti alcuni residenti e che si aggiungono ad alcuni recenti episodi e ad altre segnalazioni sullo stato dell’area verde pubblica, a pochi passi da via Ravegnana. Passeggiando nel parco, dove si trovano anche i giochi per bambini, comunque utilizzati in questi giorni da chi è rimasto in città, nelle immediate vicinanze delle panchine si notano cartacce, mozziconi di sigaretta e bottiglie vuote, nonostante la presenza del cestino, che comunque è pieno. "Negli ultimi tempi – spiega un residente che preferisce restare anonimo – il parco Mita, poco distante da qui, è stato oggetto di varie iniziative. E alcuni dei fruitori probabilmente si sono spostati". Questa la preoccupazione, che si aggiunge ad altre. Nella giornata di martedì infatti dentro le siepi sono state ritrovate due pistole giocattolo sprovviste del tappo rosso, che per legge serve a distinguere quelle finte da quelle vere. "La polizia è stata avvisata del ritrovamento e le due pistole giocattolo sono state puntualmente consegnate agli agenti del commissariato", dice uno dei residenti.

Nel parco inoltre è attivo un servizio di pulizia, oltre che da parte delle ditte incaricate, anche da alcuni volontari, i quali per spirito di servizio cercano di fare del loro meglio per contribuire al decoro degli spazi pubblici. "È però capitato una volta che mentre un volontario, un signore anziano, stava pulendo, alcune persone abbiano tirato con arroganza una bottiglia di vetro per terra, esortandolo a raccogliere i cocci. Da quel momento il volontario non è più venuto". Episodi tutti scollegati, vale la pena ricordarlo, che tuttavia fanno riflettere e, soprattutto nel caso della scritta omofoba nel vialetto, lasciano l’amaro in bocca.

"La scritta è comparsa la settimana scorsa, sabato o domenica, corredata da una sigla: ’P4L’. Eppure il quartiere, residenziale, non sembra avere le caratteristiche di una periferia abbandonata a se stessa. La chiesa costituisce un punto di riferimento per la comunità ed è sempre aperta, a pochi passi ci sono pubblici esercizi e attività commerciali, e non da molto tempo proprio nel parco sono stati eseguiti lavori di potatura. "Servirebbe che qualcuno si facesse vivo dopo le segnalazioni – aggiunge il residente – ma ora il problema più grosso è costituito dall’uso improprio dell’area verde". Dal Comune fanno sapere che la scritta, realizzata sabato, verrà rimossa al più presto.

Damiano Ventura