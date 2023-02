Scrittore, poeta e commediografo, Vincenzo Barberini ha 100 anni

Sabato scorso al centro anziani Silvagni di Voltana Vincenzo Barberini, ospite della struttura gestita dall’Asp della Bassa Romagna, ha festeggiato i suoi cento anni. Con lui c’erano il figlio Giovanni, le nipoti e anche l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi. Inoltre gli ospiti della struttura hanno letto al festeggiato alcune frasi scritte appositamente per lui.

Nato a Brisighella, Vincenzo Barberini ha vissuto dapprima a Fusignano e ad Alfonsine, dove è nato il figlio Giovanni, poi a Bagnacavallo. Bancario per professione, ha scritto molte poesie e zirudelle in romagnolo ed è stato anche autore di commedie dialettali, tutte rappresentate nei teatri. Inoltre ha dato alle stampe un libro sulla sua vita di militare in Istria dal titolo ’Soldato di… avventura’. "Tempi duri, quelli della guerra – ha ricordato – in cui ho vissuto la paura, sono stato costretto a lavori pesanti e ad assistere a fucilazioni e sono stato anche in campo di concentramento".

Un ricordo molto dolce lo riserva invece alla moglie Anna Liverani, "con la quale sono stato molto felice per 65 anni: era una bellissima donna e una pittrice, la nostra casa era piena di suoi quadri". Un’altra passione di Barberini, fin dai primi anni Quaranta, è il cinema: un film a cui è particolarmente legato è ’Via col vento’.

"Non so dirvi – ha confessato – quale sia il segreto per arrivare a cento anni, ma posso soltanto dirvi che ho vissuto la mia vita intensamente e continuerò così per il resto che mi rimane da vivere".