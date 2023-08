Scrittori locali e il folk rock degli Old Stories in piazza

Proseguono le serate ’I Martedì d’agosto’ in Piazza della Libertà a Faenza di fronte al Duomo. Interverranno gli scrittori faentini Fabio Mongardi, Omar Fabbri, Stefano Corradini e Annalisa Fabbri che presenteranno le loro ultime uscite e porteranno una loro riflessione sul post alluvione in apertura di serata. Poi partiranno Gli Old Stories che ci riportano al miglior folk rock americano delle radici. Dalla perfetta canzone country “I walk the line” di Johnny Cash allo spirito inquieto ed errante del fantasma di Tom Joad di Bruce Springsteen, attraversando il soul celtico di Van Morrison fino al rock’n’roll senza ritorno di Tom Petty. Gli Old Stories saranno protagonisti di un viaggio nelle radici della musica anglo-americana e parafrasando proprio Johnny Cash “Tenendo sempre il proprio sguardo rivolto al cuore”.

Gli Old Stories sono formati da Andrea Camprincoli (voice e chitarra) e Jader Nonni (batteria e voce), tra l’altro uno dei musicisti alluvionati del nostro territorio romagnolo. Inizio ore 21.