ScrittuRa alla Classense. Bottura racconta Berlusconi

ScrittuRa Festival ai chiostri della biblioteca Classense di Ravenna oggi si apre alle 17 con Linda Traversi, in dialogo con Nicoletta Bacco, e il suo ‘Il riparatore di sogni’ (Einaudi ragazzi). Fidarsi degli altri non è facile, se senti che ti manca qualcosa. Rischia di mandarti in mille pezzi, come un sogno infranto. Ma c’è chi quei sogni li può riparare.

Alle 18.30 sarà al centro la satira con Luca Bottura (foto), autore per molti comici italiani da Geppi Cucciari e Crozza, con il suo esilarante ‘Meno male che Silvio c’era’ (La Nave di Teseo). "Berlusconi è stato forse il politico più deriso al mondo – spiega Bottura –, e questo libro non fa eccezione. Ma chi ne sfotteva le orribili barzellette, la coazione a mentire, i modi da parvenu brianzolo, chi si sentiva superiore per modernità, arguzia, cultura, alla fine è diventato come lui o ne ha avuto bisogno fino all’ultimo per rendere il format più trash. Dunque, vincente. Ché, in fondo, l’occasione fa l’uomo Silvio. Ma siccome di troppa saliva si può morire, anche dopo morti, eccomi. A raccontare l’uomo che più ha portato l’Italia nel mondo dopo Leonardo da Vinci e Al Capone. Scelga il lettore in che percentuale, a patto di ammettere una fattuale verità: Silvio era, è stato e sarà eterno e inestinguibile".

In serata, alle 21 sarà la volta della filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari con ‘La reputazione’ (Guanda) in dialogo con il podcaster Gianni Gozzoli.

Il programma completo del festival è consultabile su www.scritturafestival.com.