Scrittura creativa per bambini in biblioteca

Alla biblioteca Trisi, in piazza Trisi, a Lugo,

torna domani ’Abbiamo fatto... B.A.M.’, a cura dell’Archivio Storico. Dalle 16.30 si comincia con una breve introduzione sull’evoluzione della scrittura e dei suoi supporti e a seguire gioco con materiali e strumenti per sperimentare con mano le tecniche di una volta.

In questo incontro verranno costruiti papiro e pergamena. Tutto per bambini dai 7 ai 10 anni. Martedì alle 16.45 lettura per bambini 3-6 anni del libro ’Il mostro peloso’; mercoledì alle 17.30 Carmen Plaza presenta il libro Lei.