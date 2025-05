ScrittuRa Festival al via. Alla Classense c’è Albinati

Al via oggi alla biblioteca Classense (via Baccarini, Ravenna), ScrittuRa festival. Alle ore 17, la scrittrice ravennate Chiara Lagani incontra Simona Baldelli la vincitrice del Premio Campiello Giovani 2025. Alle 18, Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022 con Spatriati, presenta il suo nuovo romanzo Malbianco (Einaudi). Alle 21 Angelo Ferracuti che presenta Il figlio di Forrest Gump (Mondadori).

Domani alle 17 si parte con l’appuntamento Junior con Alice Keller, che presenta il suo romanzo Little Girl (Bompiani); con lei Silvia Travaglini. Alle 18 sarà la volta di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega con “La scuola cattolica”, da cui è stato tratto il film con Riccardo Scamarcio e Fabrizio Gifuni, che torna con “I figli dell’istante“ (Rizzoli). In un istante può succedere tutto. I padri rifiutarsi di essere genitori, un amore venire allo scoperto o invece spezzarsi, una bambina disprezzare l’infanzia comportandosi più seriamente di qualsiasi adulto. I protagonisti ci restituiscono il rilfesso di ciò che non vogliamo vedere. Siamo all’alba degli anni Ottanta, e attorno a Nico Quell - volubile ragazzo senza qualità che sta partendo militare - e Nanni Zingone - l’amico che si è fatto carico di tenere unita la sua giovane famiglia - si muove una compagnia di personaggi irresistibili come schegge di un capolavoro perduto. Albinati, che è stato insegnante nel carcere di Rebibbia, racconta l’Italia. L’incontro sarà moderato da Matteo Cavezzali.

La serata si chiude alle 21 con un viaggio nel futuro della letteratura di genere insieme a Franco Forte, direttore editoriale dei Gialli Mondadori, Urania e Oscar Mondadori. In ’I gialli e la fantascienza del futuro’, Forte guiderà i presenti alla scoperta delle nuove frontiere del noir e della fantascienza, in un dialogo con Gianni Gozzoli.