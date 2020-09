Gran finale per ScrittuRa festival a Lugo. L’ultima giornata della rassegna, che si conclude oggi, prevede alle 18.30 al Chiostro del Carmine l’incontro con Ivano Dionigi e le sue “Parole che allungano la vita. Pensieri per il nostro tempo”. L’accademico ed ex rettore dell’Università di Bologna dialogherà con docente di...

Gran finale per ScrittuRa festival a Lugo. L’ultima giornata della rassegna, che si conclude oggi, prevede alle 18.30 al Chiostro del Carmine l’incontro con Ivano Dionigi e le sue “Parole che allungano la vita. Pensieri per il nostro tempo”. L’accademico ed ex rettore dell’Università di Bologna dialogherà con docente di filosofia Paolo Taroni. Piccoli pensieri sulla nostra identità e sul nostro futuro, formulati da altri viaggiatori prima di noi, da altri compagni di viaggio. Cos’hanno da dirci Virgilio e Lucrezio, Seneca e Agostino, che affrontano questioni e interrogativi dibattuti già duemila anni fa ad Atene e Roma? Ci sono voci che, resistendo al tempo, aiutano ad alimentare una nuova speranza nonostante la crisi. Questo libro compie un viaggio, in più tappe e con brevi percorsi, tra passato e presente, tra antichi e moderni. Il punto di partenza è occasionale: una parola tradita, che reclama la restituzione del proprio volto, un episodio di cronaca, un dibattito su politica, scuola, lavoro, una rifl essione su tragedie improvvise che possono colpire l’umanità. L’incontro previsto con Lucrazia Ercoli invece salta a causa di un’indisposizione dell’autore. La giornata di festival si conclude alle 21 al Pavaglione con il giornalista Luca Bottura e il suo “Buonisti un cazzo” (Feltrinelli) in dialogo con Matteo Cavezzali. Bottura è autore di testi per comici come Maurizio Crozza, Geppy Cucciari e Gene Gnocchi, giornalista, autore televisivo e radiofonico, racconta una biografia collettiva in tono autoironico, demoralizzato ma non vinto, pronto a ridere dei propri nemici e dei propri amici. Sperando che restino tali.