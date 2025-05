Scrittura Festival fra Castaldo e Dazieri

Prosegue alla biblioteca Classense di Ravenna lo Scrittura Festival. Alle 17 arriva Matteo Pompili con ’Crac’ che riflette sulla trasformazione, sulla fragilità e sulla bellezza che può nascere dalla rottura pensato per giovanissimi lettori, con Francesca Ferruzzi.

Alle 18, il celebre critico musicale Gino Castaldo presenta ’Il ragazzo del secolo’, un viaggio appassionante negli anni Sessanta, miniera d’oro della musica e delle rivoluzioni culturali, con Matteo Cavezzali. Nella sua attività professionale Castaldo si occupa di critica musicale, divulgazione musicale e conduzione radiofonica. Attualmente conduce su Rai Radio 2, assieme a Ema Stokholma, il programma “Back2Back”.

Chiude la giornata, alle 21, uno dei più importanti giallisti italia, Sandrone Dazieri, con il thriller ’Uccidi i ricchi), in dialogo con Lucia Bonatesta.

Il festival proseguirà domani, alle 11 la giornata si aprirà con un incontro dedicato agli appassionati di gialli ambientati sul territorio: Claudio Panzavolta, autore romagnolo di ’Lascia stare i morti’, e Grazia Verasani, emiliana e autrice di ’Iris di marzo’, dialogano su come si scrivono noir radicati nella realtà emiliana e romagnola.

Alle ore 12, Beatrice Masini ci accompagna nella ’Pompei ottocentesca con ’Una casa fuori dal tempo’. Un romanzo che ci restituisce la magia e il mistero della città sepolta che, poco a poco, torna alla luce grazie all’infaticabile lavoro degli archeologi. L’autrice converserà con Nicoletta Bacco.

La giornata si conclude con un evento speciale alle 21 al teatro Rasi, dove andrà in scena la lettura scenica di ’CorpoArena’, testo della drammaturga portoghese Joana Bértholo. In scena Massimiliano Farina, Edoardo Liverani e Massimiliano Rassu. Uno spettacolo intenso sui mali del nostro tempo, proposto in collaborazione con PAV e Fabulamundi New Voices, nell’ambito dell’Iberian Focus del ’Polis teatro festival 2025’ (ingresso a pagamento).