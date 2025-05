ScrittuRa Festival, sarà un weekend ricco

Oggi due appuntamenti con ScrittuRa Festival, a Lugo. Alle ore 18, alla Rocca Estense, Antonella Lattanzi presenta il suo libro ’Capire il cuore altrui: Emma, Flaubert e altre ossessioni’ (Harper Collins). Lattanzi esplora la figura di Emma Bovary, una delle eroine più discusse della letteratura, considerata viziata e egoista ma anche simbolo di un desiderio inesausto di felicità. Un’analisi psicologica e letteraria che si interroga sulle ossessioni e sui conflitti interiori delle donne, e che spinge a riflettere su quanto ci rispecchiamo in questi personaggi controversi. Conduce la direttrice della biblioteca Trisi di Lugo, Maria Chiara Sbiroli.

Invece alle ore 21, al Pavaglione, Guido Barbujani discuterà del suo ’L’alba della storia’ (Laterza), un viaggio nel passato lontano dell’umanità. Barbujani, uno dei genetisti più importanti d’Europa, racconta come è nato l’Homo Sapiens e la rivoluzione che ha cambiato il nostro destino, iniziata diecimila anni fa con la nascita dell’agricoltura e della civiltà. Un incontro che mescola scienza e storia per gettare luce sulle origini della nostra specie. Conduce l’incontro Matteo Cavezzali.

Tutti gli incontri sono gratuiti, senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Il programma comoleto su www.scritturafestival.com

Domani invece ScrittuRa Festival si sposterà a Bagnacavallo e Castel Bolognese. Lunedì ci sarà un doppio appuntamento con Matteo Bussola. Alle 18, nel chiostro della biblioteca Taroni di Bagnacavallo, Matteo Bussola presenterà ’La neve in fondo al mare’ (Einaudi), un libro che esplora la fragilità adolescenziale con una delicatezza rara. Bussola, con onestà, racconta il dolore e le difficoltà che un genitore affronta quando deve vedere il proprio figlio in difficoltà. Ma al contempo, il racconto ci mostra anche la luce che può nascere dall’essere genitori, quel legame che continua a brillare anche nei momenti più oscuri.

Alle ore 21, presso la biblioteca comunale di Castel Bolognese, Bussola tornerà a parlare di ’La neve in fondo al mare’ e ’Il rosmarino non capisce l’inverno, in dialogo con Matteo Cavezzali.