Scuderia Ferrari: serata benefica

La Scuderia Ferrari Club di Lugo, con la collaborazione dell’Asd XC Motorsport di Civita Castellana, organizza per martedì 28 ottobre una serata di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi cistica. L’evento, dal titolo ‘Correre per un respiro. Quando lo sport va oltre lo sport’, che si svolgerà a partire dalle 18 presso il Salone estense della Rocca di Lugo, col patrocinio della locale amministrazione comunale, avrà come ospite Rachele Somaschini, pilota di Rally e testimonial della suddetta Fondazione. Il giornalista sportivo Sandro Bocchio sarà il moderatore della serata, al termine della quale si potrà acquistare il libro autobiografico di Rachele e tutto il ricavato verrà devoluto alla Fondazione. "Sono molto orgoglioso – osserva il presidente della Scuderia Ferrari Club di Lugo, Stefano Bosi – di quanto si sta concretizzando. Grazie al prezioso supporto del Comune di Lugo, della XC Motorsport e dei soci della Scuderia Ferrari Club, nonché alla disponibilità di Rachele, si sta realizzando un evento di beneficenza su un argomento, la fibrosi cistica, poco conosciuto, ma che merita il giusto risalto. Spero in un’ampia partecipazione della cittadinanza".

lu.sca.