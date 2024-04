Scultura e dipinti in plastica e cemento

Inaugura domani alle 18 la mostra ‘Post-it’ alla casa-studio di Luce Raggi, in viale Baccarini a Faenza, proprio di fronte al Museo delle Ceramiche. La sua ‘Another fucking gallery’ ospita una selezione di dipinti e di sculture in plastica e cemento, con i quali l’artista da poco 40enne torna al suo primo oggetto di fascinazione – la pittura – senza abbandonare la sua natura di ‘scheggia impazzita’ nel panorama artistico cittadino, di elemento non governabile che incrementa l’entropia del sistema. La mostra è un inno "al pensiero fugace, a un’idea da ricordare, a una catalogazione visiva di gioie e incubi", spiega.

I ‘sogni lucidi’ ("esperienze surreali – confida Raggi – nelle quali si ha la consapevolezza di trovarsi in uno spazio onirico e si prosegue nella narrazione assimilando gli elementi circostanti in intima e libera esplorazione") sono la materia viva dietro molte delle opere in mostra, a partire da quella che le dà il titolo, affiancate dall’ispirazione tratta dal mondo più fattuale, come nel caso dell’errore macroscopico recentemente compiuto nella ridipintura dell’attraversamento pedonale proprio su viale Baccarini, ritratto all’insegna dell’irriverente in uno dei dipinti di maggiori dimensioni, intitolato proprio ‘Asfalto’.

Il tratto distintivo di Luce Raggi – la decisa linea nera eredità della sua formazione da disegnatrice – in alcuni dipinti scompare, "lasciando il posto alla rappresentazione dell’horror vacui", allo stesso modo in cui le sfere in cemento subentrano all’argilla, in una sorta di ‘pace armata’ fra il suo rifiuto dell’etichetta di ceramista e il contemporaneo di status di raro esemplare di artista impegnata con la ceramica, nella generazione più giovane, ad essere nata e cresciuta a Faenza. "Cemento su plastica, nulla da differenziare e tanto da dichiarare".

Filippo Donati