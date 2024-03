Scultura e pittura a Faenza nel ’400

Quattro incontri tra marzo e aprile con la Deputazione per il Palio di Faenza per parlare territorio, storia, arte e cultura, per ripercorrere e approfondire l’epoca rievocata dalla popolare manifestazione del Niballo. Il Museo del Risorgimento e il Centro Ricreativo Corbari organizzano una serie di appuntamenti con la Deputazione per il Niballo. Si comincia oggi alle 20.30 al centro sociale Corbari, in via Canal Grande 46. Interverrà Luisa Renzi Donati su "Architettura, scultura, pittura della Faenza del 400: dove trovarne testimonianza in città". Il 2 aprile alle 20.30 al Museo del Risorgimento in corso Garibaldi 2, Eugenio Larosa e Michele Orlando parleranno di "Moda maschile alla corte dei Manfredi". Poi il 9 aprile al centro sociale per parlare di moda femminile alla corte dei Manfredi e nella stessa sede il 23 aprile per discutere di ricerca di fonti iconografiche.

Gabriele Garavini