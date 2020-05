Cervia (Ravenna), 15 maggio 2020 - Le sculture di sabbia realizzate sulla spiaggia libera di Cervia - che per il primo anno erano state lasciate in via sperimentale durante tutto l’inverno - in queste ore stanno per essere demolite. Ma la triste notizia è che, in attesa delle disposizioni sulla gestione delle spiagge libere attinenti l’emergenza sanitaria del Coronavirus, le tradizionali sculture che da 25 anni rappresentano un appuntamento estivo immancabile non si faranno. A darne l’annuncio è Dario Fantini, presidente dell’associazione Arte&Sabbia che organizza e finanzia completamente la manifestazione "ci è stato comunicato dall’amministrazione comunale che dobbiamo sgomberare l’area e demolire le strutture. Prima dell’emergenza sanitaria, era stato emesso il bando per organizzare eventi nella spiaggia libera al quale avremmo partecipato.



Ma una delle condizioni del bando era proprio organizzare degli eventi, e con le disposizioni in tema di Covid-19 è venuta meno la condizione stessa. Diciamo che c’è comunque rammarico. Le strutture occupano un quarantesimo della spiaggia libera e ritengo che, come museo all’aperto, potessero essere lasciate lì, rientrando nelle disposizioni ministeriali per i musei. Invece andranno rimosse. Vediamo come si evolverà la situazione, noi comunque siamo disponibili a trovare una soluzione con l’amministrazione comunale per salvare la manifestazione - che ha fatto conoscere Cervia in tutto il mondo - se le norme nazionali e regionali lo consentiranno. Intanto, possiamo comunque dire che la sfida di lasciare in inverno le sculture di sabbia, che grazie al lavoro degli artisti volontari hanno ricevuto una costante e adeguata manutenzione, è stata un successo. Sono quasi più belle ora che appena costruite". Rammarico anche per gli artisti i quali, per il momento, non potranno programmare la nuova edizione e dovranno addirittura demolire le opere d’arte in sabbia. Per il dopo-Coronavirus Dario Fantini rilancia e sollecita l’amministrazione a considerare che "la struttura in cui sono ospitate le opere può davvero diventare un museo di sabbia permanente, e dare a Cervia il "fratello" del museo del sale e cioè il museo della sabbia. I ragazzi artisti e i volontari ci sono".

