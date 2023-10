Scuola Capucci, consolidamento antisismico

Alla scuola dell’infanzia comunale Capucci di Lugo vanno avanti i lavori di ripristino della scuola dell’infanzia dopo i danni dell’alluvione. È infatti in corso l’intervento a cura della Fondazione Specchio dei Tempi. Dal Comune fanno sapere che nelle ultime settimane, dopo la rimozione del pavimento in legno al di sotto del quale è collocato l’impianto di riscaldamento, è stato posato il nuovo pannello radiante che sostituisce quello danneggiato ed è più moderno e funzionale anche in chiave di sostenibilità energetica. Ora che quella fase è terminata nella scuola sono iniziati gli interventi di consolidamento strutturale antisismico finanziati dal Pnrr con 250mila euro, che vanno eseguiti a edificio vuoto e prima di posare il nuovo pavimento. In seguito la Fondazione Specchio dei Tempi si occuperà della posa definitiva del pavimento: l’ultimo passaggio prima della riapertura, prevista dopo le vacanze di Natale.