Scuola chiusa a Ravenna anche il 5 e il 6 aprile dopo l’incendio

Ravenna, 4 aprile 2024 – Il Comune di Ravenna sta portando avanti tutte le attività propedeutiche alla riapertura della scuola media Don Minzoni, in via Cicognani 2. Dopo l’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 2 aprile, infatti, sono necessarie le attività di messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali.

Per questo motivo l’attività didattica rimarrà sospesa anche nelle giornate di domani, venerdì 5, e sabato 6 aprile. Per quanto riguarda la settimana prossima, verranno dati ulteriori aggiornamenti appena possibile.

Pare che il fuoco sia stato innescato da una accatastamento di materiale plastico (tipo confezioni e bottigliette) nell’area esterna a ridosso delle aule. Le fiamme hanno probabilmente raggiunto anche l’interno del plesso e il fumo è arrivato in diverse aule. È il locale dedicato alle lezioni di musica ad aver subito i maggiori danni.