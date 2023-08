Scuola chiusa per l’alluvione, bimbi trasferiti

Serviranno almeno 2 milioni e mezzo per ricostruire da zero la scuola dell’infanzia il Girasole, in via Calamelli a Faenza. E almeno un anno scolastico di tempo, tenendo conto della ricerca delle risorse, della presentazione del progetto, e poi degli interventi da eseguirsi. Per questo a settembre un centinaio di bambini, divisi per sezione seguiranno le attività didattiche in un’altra sede dell’Istituto Comprensivo Faenza Centro: la scuola elementare Tolosano. La stessa sede in cui bimbi e insegnanti avevano concluso l’anno scolastico, stante le necessità da parte del comune di reperire in fretta gli spazi per le attività didattiche immediatamente dopo il drammatico evento alluvionale di metà maggio.

Non a caso nelle scorse settimane i tecnici della Romagna Faentina hanno svolto i sopralluoghi nella sede di via Zambrini, propedeutici ai lavori di funzionalizzazione degli spazi, per, come spiegato dall’assessore con delega all’istruzione Martina Laghi, "Rendere gli spazi del Tolosano più funzionali per i bambini da 3 a 5 anni". Per questo saranno acquistati arredi specifici "attraverso risorse ministeriali", e sono già in corso i lavori per la riconfigurazione dei servizi igienici: "Con il ripristino dei bagni e delle funzionalità – spiega l’assessore Laghi –, il Tolosano sarebbe predisposto per la convivenza con la scuola primaria. Importante sarebbe dare continuità, e rendere lo spazio accogliente per i bambini. È infatti lo stesso istituto comprensivo, anche se ovviamente non è la stessa zona e questo potrebbe creare un po’ di disagio. I genitori tuttavia sono ben consapevoli della situazione e non ci sono state polemiche. L’unica nota riguarda il fatto che in futuro rivorrebbero la scuola dell’infanzia in via Calamelli". Per questo sul piano scolastico, il Girasole costituisce agli occhi di Palazzo Manfredi il simbolo della ripartenza.

Allo scopo di ricostruirla è stata "avviata una collaborazione con una associazione, la Hope Onlus, che ha lavorato in regime di emergenza anche ad Amatrice, e ci aiuterà a raccogliere fondi per la ricostruzione. Inizieremo presto con la progettazione perchè su questo avremo bisogno di un aiuto – riferisce Laghi –. Puntiamo che sia il simbolo della rinascita. L’associazione ha già preso contatti con i progettisti per presentare una proposta finalizzata poi a raccogliere i finanziamenti". Servirà anche l’aiuto dei privati: "Abbiamo ancora contatti con aziende anche esterne le quali ci chiedono di poter fare una donazione. Noi stiamo indicando il Girasole perchè abbiamo bisogno di risorse – sottolinea l’assessore –. Stimiamo almeno 2 milioni e mezzo per rifarla praticamente tutta".

Si tratta infatti di 900 metri quadri di struttura più il giardino. Poco il salvabile: "sono stati distrutti i cartongessi e il controsoffitto. Dovremo quindi recuperarla, ammodernernarla ed efficientarla sismicamente. Ci vorrà del tempo". Obiettivo dell’amministrazione comunale, attraverso l’opera della Onlus sarebbe riuscire a concludere la progettazione in autunno. Dopodiché saranno da individuare le fonti di finanziamento e procedere con la ricostruzione. Tutto, come da protocollo d’intesa sottoscritto, in carico all’associazione che si occuperà della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza di cantiere e del collaudo delle opere, a sua totale cura e spese, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, né riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera, o riconoscimento di diritti di godimento.

d.v.