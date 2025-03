Scuola, continuano le schermaglie tra Area Liberale e le associazioni nell’orbita di Fratelli d’Italia

Continuano le schermaglie fra Area Liberale e le associazioni che gravitano nell’orbita di Fratelli d’Italia generate dai punti di vista emersi a seguito del pestaggio che ha coinvolto gli studenti del Compagnoni. "Apprendo da una nota stampa che Associazioni, legate a Fratelli d’Italia, Risveglio Italiano e Alternativa bassa Romagna, stiano criticando le opposizioni presenti a Lugo per avere chiesto un consiglio comunale straordinario per discutere nel merito di ciò che è accaduto all’interno del polo tecnico – sottolinea Gabriele Padovani, presidente di Area Liberale –. Trovo una certa ambiguità in questo. Chiedere un consiglio comunale straordinario non significa che si debba trovare un colpevole o si debbano fare strumentalizzazioni. Peccato che proprio un altro componente del gruppo di Alternativa Bassa Romagna, vice-presidente in Unione e consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia a Bagnacavallo, abbia annunciato a mezzo social l’avvio di una raccolta firme per chiedere di commissariare la dirigente scolastica". Su questo punto interviene Pamela Orrù, genitore e membro del Cda di Alternativa Bassa Romagna e Risveglio Italiano. "Nel caso specifico con la raccolta firme, si è deciso di dar voce a quei genitori che da mesi chiedevano alla dirigente di risolvere svariati problemi. Con Alternativa Bassa Romagna e Risveglio Italiano intendiamo tutelare con tutte la nostre forze i diritti dei cittadini e questa raccolta firme ci dà l’opportunità di avere un confronto continuo con le persone, avere spunti in termini di idee ed una visione che tenga conto di diverse prospettive. Abbiamo visto che da più parti si cerca di categorizzare questa iniziativa come un’iniziativa politica di parte – continua – ma prendiamo le distanze da questa polemica ribadendo la nostra distanza da tutti i partiti, dentro ai nostri gruppi di lavoro ci sono persone libere che danno il proprio contributo, ai quali nessuno chiede quale tessera abbiano in tasca".

Monia Savioli