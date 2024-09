Scuola, cosa cambia. Tre reggenze nel territorio

Sono ben tre le reggenze nel territorio faentino disposte dall’Ufficio Scolastico Regionale. A pochi giorni dal suono della prima campanella che inaugurerà il nuovo anno scolastico, l’ufficio regionale ha nominato gli 82 reggenti, ovvero i presidi che, già titolari di un incarico, andranno a dirigere anche altri istituti sul territorio emiliano-romagnolo. Si tratta di nomine temporanee in base ai posti lasciati vacanti dai precedenti dirigenti scolastici. Per quanto riguarda Faenza l’Istituto Comprensivo San Rocco, al posto della dirigente Raffaella Andolfi, che dall’1 settembre sarà in pensione, arriverà il reggente Daniele Gringeri, il quale dal 2019 è già dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Persolino-Strocchi di Faenza. Oltre alla sede del Persolino che si trova in via Firenze, e quella dello Strocchi che si trova in via Medaglie d’Oro, Gringeri dirigerà anche la scuola dell’infanzia Stella Polare, la scuola primaria Martiri di Cefalonia, la scuola media Bendandi, l’omonima scuola media di Granarolo e la scuola primaria De Amicis sempre a Granarolo Faentino. San Rocco infatti conta complessivamente oltre 900 studenti. Un’altra Istituzione Scolastica numerosa è l’I.C. Matteucci, che conta al proprio interno la scuola dell’infanzia Il Giardino dei Sogni di via Laghi, il plesso delle scuole elementari Pirazzini di via Marini, il plesso delle scuole elementari Tolosano all’incrocio tra via Zambrini e via Tolosano dove saranno nuovamente collocati anche i bambini della scuola materna alluvionata ‘Il Girasole’, e la scuola media Cova-Lanzoni in via Martiri Ungheresi. Qui al posto dell’ex dirigente Nicoletta Paterni, assegnata all’I.C. Strampelli di Castelraimondo, nel maceratese, sarà reggente Pierangela Izzi, che dal 2022 è dirigente dell’I.C. San Pietro in Vincoli nel ravennate. San Pietro in Vincoli conta nove plessi: tre scuole dell’infanzia, la ’Peter Pan’ di Osteria, Piccolo Principe di San Pietro in Vincoli e ‘Filetto’ di San Pietro in Trento, oltre a quattro scuole elementari la Spallicci di San Pietro in Vincoli, quella di San Zaccaria, la Compagnoni di San Pietro in Campiano e la Martiri del Montone di Roncalceci e due scuole medie, la ‘Vittorino da Feltre’ di San Pietro in Campiano e la Romolo Gessi di San Pietro in Vincoli.

La preside Izzi vanta già esperienze di reggenza nella propria carriera: nel 2022 oltre a San Pietro in Vincoli infatti fu reggente dell’I.C. di Fusignano, mentre nel triennio 2019-22, quando era dirigente dell’istituto comprensivo di Santa Sofia, fu reggente anche dell’I.C. di Civitella di Romagna. Il terzo reggente del territorio faentino, nominato nei giorni scorsi sarà infine Gabriele Petrone, già dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Imola 1 che conta la scuola dell’infanzia San Prospero, le scuole primarie di Mordano, Bubano, Sasso Morelli e Sesto Imolese, e le scuole medie di Mordano e di Sesto Imolese. A Petrone competerà la reggenza anche dell’I.C. Pazzi di Brisighella che, dal 2022 aveva come reggente la preside dell’I.C. Matteucci Nicoletta Paterni. L’istituto comprensivo di Brisighella conta le scuole dell’infanzia di San Martino in Gattara, la ‘Cicognani’ di Brisighella, e quella di Marzeno oltre alle elementari di Brisighella, Fognano e Marzeno, e la scuola media ‘Ugonia’ sempre a Brisighella. Tutti e tre i dirigenti prenderanno servizio lunedì.

Damiano Ventura