"Scuola di Fondo Stiliano pronta a settembre"

L’obiettivo principale del vicesindaco di Lugo, Luigi Pezzi, è ora quello di riaprire il più velocemente possibile le scuole ancora danneggiate dall’alluvione. "Le famiglie senza le scuole per l’infanzia hanno difficoltà a conciliare i ritmi della quotidianità col seguire i figli, soprattutto se – spiega– non hanno i nonni o non possono permettersi una babysitter. Per questo abbiamo riavviato subito i servizi per l’infanzia all’indomani dell’alluvione anche in condizioni di fortuna".

Dopo gli interventi strutturali che, durante i mesi, hanno consentito di rimettere in sesto l’edilizia scolastica, le criticità si concentrano su due istituti, uno dei quali, quello di Fondo Stiliano, sembra ormai uscito dall’emergenza. "Pensavamo che il pavimento in gomma si fosse salvato, invece – spiega il vicesindaco – l’acqua si era infilata sotto e quindi abbiamo dovuto rifarlo completamente. Ora l’intervento è terminato quindi la scuola dell’ infanzia potrà riaprire con l’avvio del nuovo anno scolastico. In attesa che arrivi l’arredamento acquistato grazie ai fondi della Croce Rossa per le scuole della Bassa Romagna, utilizzeremo quello recuperato momentaneamente da altri istituti". Diversa è la situazione per la scuola dell’infanzia Capucci dove gli interventi sono ancora in corso. "Quella scuola – continua – è stata uno dei primi edifici in provincia ad essere realizzati con il riscaldamento a pavimento. Rifarlo ora senza andare a intervenire sui sottoservizi è impossibile considerando anche l’età dell’impianto che stava già dando alcuni problemi. Gli interventi in corso permetteranno di rimuovere il massetto e di rifare tutta la pavimentazione. Serve tempo, almeno fino al prossimo Natale. I bambini che frequentano la scuola saranno divisi, all’inizio dell’anno scolastico fra due sedi. Due sezioni dei più piccoli andranno nella suola di Fondo Stiliano mentre le altre tre, con i più grandi, saranno trasferite nel centro polivalente del Tondo, dove la sala centrale è stata divisa in due da una parete di cartongesso. Alle due aule così ricavate se ne affianca una terza allestita nello spazio disponibile accanto al bar. Inoltre sarà realizzata una recinzione esterna per delimitare l’area verde ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine".

Fra le deleghe in capo a Pezzi c’è anche quella della comunicazione, capitolo che, durante i momenti più critici dell’alluvione, è stato al centro e lo è ancora dell’attenzione di opposizioni e cittadini. "La nostra preoccupazione, in quelle ore, era di mettere al corrente il maggior numero di cittadini possibile dei rischi e dei pericoli. Personalmente, insieme a tanti altri volontari, sono andato a fare volantinaggio a Cà di Lugo prima che l’argine rompesse. Poi – sottolinea il vicesindaco – sono stati inviati tutti i possibili alert. Chiaro che a posteriori è facile poter commentare. Ora l’Urp, e questo da almeno un mese e mezzo, è impegnato nella raccolta delle domande di contributi e rimborsi. A breve seguirà anche la parte della raccolta dei giustificativi di spesa. Le priorità quindi si concentrano sui temi legati all’alluvione e al recente tornado. Per tornare alla normalità totale servirà tempo".

Monia Savioli