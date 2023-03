Scuola di musica, aperte le iscrizioni per i laboratori

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per bambini dai 3 ai 7 anni della Scuola di Musica ’Gioachino Rossini’ di Cervia. Si tratta di Giocabimbo e Giocasuono, una serie di laboratori collettivi nati per avvicinare i più piccoli al mondo della musica attraverso il gioco e le attività di gruppo. ’Giocabimbo’ è destinato ai bambini dai 3 ai 5 anni; Raffaella Carini, docente specializzata nel mondo dell’infanzia, proporrà una serie di attività con protagonisti il ritmo, il canto e gli strumenti musicali. Ai bambini di 6 e 7 anni è dedicato invece ’Giocasuono’. Sempre sotto forma di gioco, i piccoli potranno iniziare a suonare uno strumento musicale potendo scegliere tra pianoforte con la professoressa Raffaella Benini o percussioni con il professore Davide Minotti. Incontri da sabato nella sede della scuola, in Via della Rimembranza 2 a Cervia. Info: 054471907