Scuola di musica Malerbi. Ripristino post alluvione

All’interno dell’azione per il ripristino degli edifici monumentali danneggiati dall’alluvione del maggio 2023 rientra anche l’intervento di manutenzione straordinaria della scuola comunale di musica ‘Villa Malerbi’. Il progetto esecutivo è stato approvato in seno alla riunione della giunta comunale di Lugo lo scorso 30 aprile. Il costo dei lavori è stato finanziato attraverso una variazione di bilancio con l’applicazione parziale dell’avanzo 2024 approvata nella seduta del consiglio comunale del 28 aprile e messa poi a disposizione, da parte della giunta, degli uffici che si occuperanno dell’esecuzione del progetto approvato. È stato individuato anche il responsabile del progetto che è l’ingegnere Fabio Minghini, dirigente dell’Area Servizi al Territorio del Comune. I lavori prevedono il recupero di tutti gli ambienti del piano terra che vennero allagati dalle acque durante l’alluvione che ha colpito Lugo nel maggio del 2023. In particolare verranno ripristinati gli intonaci che risultano non più coesi e ammalorati, quindi verranno rimossi e rifatti, compresa la tinteggiatura con tonalità uguali a quella preesistente. Anche le mattonelle in cotto fatte a mano che compongono il pavimento saranno trattate e sistemate una per una. Verranno riparate le porte e i portoncini in legno. Si procederà anche alla verifica e riparazione degli impianti tecnologici presenti al piano terra dell’edificio. Le pareti esterne verranno infine ritinteggiate fino all’altezza di un metro con colorazioni uguali a quelle già presenti. L’importo complessivo dei lavori è di 100mila euro e sono stati tutti allocati nel 2025 in quanto la durata dell’intervento non dovrebbe andare oltre il dicembre di quest’anno. Le opere verranno affidate in maniera diretta in quanto l’importo è inferiore ai 150mila euro e, come da decreto legge 36 del 2023, questo ne consente l’affidamento anche senza la preventiva consultazione di più operatori economici, l’importante è che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Villa Malerbi risale ai primi anni del XIX secolo. Costituiva la residenza di campagna della famiglia dei fratelli Malerbi, Giuseppe (1771-1849) e Luigi (1776-1843), celebri musicisti la cui illustre scuola fu tra le prime della Romagna. Ne fu allievo anche Gioacchino Rossini.

La facciata, di intonazione neoclassica, è incentrata su una loggia centrale al secondo piano, costituita da tre campate scandite da colonne doriche e sormontate da un frontone triangolare che ripete, negli spioventi, il motivo decorativo a mensole del cornicione. La villa è sede della Scuola Comunale di Musica ‘Malerbi’.

Matteo Bondi