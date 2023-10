Scuola di musica. Mama’s, la festa

Compie 35 anni la scuola di musica Mama’s, che giovedì spegnerà le candeline sulla torta e traccerà un bilancio della sua attività. Mama’s Scuola di Musica invita tutti gli studenti che ha accolto in questi 35 anni, gli insegnanti e le famiglie e i cittadini a partecipare a una serata a base di musica e convivialità. La scuola nacque nel 1988 e decise da subito di abbracciare una filosofia unica: quella di fare musica insieme, incoraggiando gli allievi a svolgere attività di gruppo, favorendo, oltre all’apprendimento musicale, la socializzazione. Non ci sono limiti di età per imparare a suonare uno strumento. L’appuntamento è come detto per giovedì alle 21 in via San Mama 75, a Ravenna.