Scuola di recitazione, boom di iscrizioni

Marina di Ravenna meta di aspiranti attori da tutta Italia. Ha fatto già registrare il tutto esaurito la prima edizione di "CAT Masterclass", il percorso accademico di alta formazione iniziato sabato scorso all’Auditorium Di Stefano in piazzale Marinai d’Italia. Ideatore e direttore dell’iniziativa è l’attore ravennate Cristiano Caldironi che, dopo essere diventato popolare qualche anno fa con il trio ‘Letutine’ a ‘Zelig’, di recente ha avuto un ruolo da protagonista nel film ‘Acqua alle corde’, ancora nelle sale, e nel corto ‘Giardino cielo terra’ presentato al Festival di Venezia. CAT sta per ‘Caldironi Actor Trainer’.

"Dopo la scomparsa di Ivano Marescotti – ricorda Caldironi –, che mi aveva voluto come docente della sua scuola TAM, ho deciso di fondere l’eredità artistica del maestro con il mio metodo di recitazione per continuare a formare e a innovare. L’idea è quella di un’accademia rivolta a 12 allievi provenienti da tutta Italia e con alcuni dei migliori docenti italiani ma non solo, visto che alcuni di loro arrivano anche dall’Africa e dal Giappone. L’obiettivo è quello di offrire agli aspiranti attori una pluralità di metodi, con attori, registi e casting director, per poter acquisire le basi concrete per entrare nel mondo del cinema e del teatro. Il valore aggiunto è la produzione di un cortometraggio, poi post-prodotto e inviato a tutti i festival internazionali". Tra i docenti e ospiti di CAT: i pedagoghi internazionali Ida Kuniaki dal Giappone e Mamadou Dioume dal Senegal, insieme a Mario Biagini; gli attori Paolo Pierobon, nastro d’argento per la sua interpretazione di Pio IX in "Rapito" di Marco Bellocchio, Dora Romano, diventata nota al grande pubblico con i ruoli della maestra Oliviero nella serie tv ‘L’amica geniale’ e della suocera in ‘Imma Taratanni. Sostituto procuratore’, Francesco Acquaroli, attore di lunga esperienza, volto noto di serie quali ‘Suburra’ e ‘Rocco Schiavone’; il regista Paolo Consorti, che ha appena terminato i docufilm ‘Mammai’; i casting director Marita D’Elia, Stefania De Santis, Davide Zurolo e Valentina Materiale. Durante il percorso formativo, gli allievi saranno visionati dall’agente Maria Vittoria Grimaudo. La scuola dura 18 weekend con lezioni frontali della durata di 68 ore. Dopo una prima parte incentrata sulla ricerca e sul processo creativo che porta a una recitazione autentica, la seconda volge lo sguardo verso il mondo del lavoro, per finire poi con l’esercitazione pratica, il cortometraggio. Per quest’anno le selezioni sono chiuse, ma è già possibile iscriversi a quelle per la classe 20242025. Ci sono ancora posti invece per i workshop singoli (sabato o domenica). Info: info@catmasterclass.it e 351-8524796.

Roberta Bezzi