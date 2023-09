Scuola elementare di fotografia, oggi la presentazione

Al via ‘Scuola elementare di fotografia’, un corso di formazione atipico, articolato in una serie di appuntamenti nei weekend fino a dicembre 2024 e itinerante. Il percorso formativo gratuito per giovani dai 14 ai 35 anni, verrà presentato oggi nella sala delle Arti, in piazza Kennedy 7, dalle 17 alle 20, insieme a una mostra di pubblicazioni realizzate da osservatorio fotografico e al dj set di Delphi (a cura di Spalato Wyale). Si tratta di un progetto dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune a cura di osservatorio fotografico APS, laboratorio permanente di ricerca sulla fotografia nato a Ravenna nel 2009. L’identità visiva del progetto è curata da Emilio Macchia. Per info e iscrizioni scrivere

[email protected]