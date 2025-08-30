Scuola, il risiko dei presidi. Un reggente all’Olivetti Callegari. Taroni al Morigia-Perdisa

Mancano poco più di due settimane alla ripresa della scuola e si sta delineando il quadro di dirigenti e insegnanti. Molti tasselli hanno trovato il loro posto e Maria Rosaria Strammiello (foto piccola), segretaria provinciale del sindacato Snals-Consfal di Ravenna, fa il punto innanzitutto sulle nomine dei dirigenti scolastici, in pratica i vecchi presidi: "Valentina Fazio – afferma – è stata assegnata all’Istituto Alberghiero ’Pellegrino Artusi’ di Riolo Terme, ed è una docente dell’istituto comprensivo Carchidio Strocchi di Faenza, invece Monica Betti sarà all’istituto comprensivo Don Stefano Casadio di Cotignola, ed è una docente della Gherardi di Lugo". Maria Teresa Grilli è stata scelta per l’Istituto comprensivo 6 di Imola ed è una docente del San Rocco di Faenza. Queste le sedi scolastiche rimaste prive di un dirigente titolare e che sono state affidate a un reggente che quindi lavorerà su due scuole: l’Olivetti Callegari di Ravenna sarà gestito da Giancarlo Frassineti, dirigente del liceo Ricci Curbastro di Lugo, mentre il Carchidio Strocchi di Faenza verrà seguito da Daniele Gringeri, dirigente del Persolino Strocchi di Faenza. L’istituto comprensivo 2 di Cervia sarà seguito dalla dirigente dell’istituto comprensivo N. 3 di Cervia.

Cinque invece saranno i dirigenti che da lunedì cambieranno la sede di servizio: Pierangela Izzi sarà assegnata all’Itip Bucci di Faenza, Elettra Stamboulis all’istituto comprensivo di San Pietro in Vincoli, Fabio Rotondi al Polo tecnico professionale di Lugo, Barbara Calcagno all’istituto comprensivo S. Pier Damiano di Ravenna mentre il dirigente Paolo Taroni andrà al Morigia Perdisa di Ravenna.

Dopo tanti anni di servizio andranno in pensione la dirigente Maria Saragoni dell’istituto Carchidio Strocchi di Faenza, Gabriella Gardini dell’Itip Bucci di Faenza, Maria Guiati dell’istituto comprensivo San Pier Damiano di Ravenna e Gennaro Zinno dell’istituto Morigia Perdisa di Ravenna. Per quanto riguarda i funzionari dell’elevata qualificazione (ex Dsga, direttore dei servizi generali e amministrativi) sono stati nominati a tempo indeterminato nove funzionari. Risultano vacanti 5 posti per il profilo di Dsga che saranno assegnati al personale che ne farà richiesta, avendone i requisiti, con procedura di interpello.

"Il sindacato Snals-Confsal di Ravenna – conclude Strammiello – ha da sempre ribadito la necessità di stabilizzare tutto il personale docente supplente attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, superando la differenza tra organico di diritto e organico di fatto, in modo da porre fine allo storico precariato e garantire la continuità didattica sulle classi. Risulta improrogabile la riforma della norma che regola i criteri di determinazione degli organici per diminuire stabilmente il numero degli alunni per classe, evitando di ritrovarci sempre con classi sovraffollate. Le immissioni in ruolo da graduatoria provinciale devono essere uno strumento ordinario per la copertura dei posti, dal momento che i concorsi non riescono ad assicurare un reclutamento corrispondente ai bisogni".