Scuola inclusiva, fino ad aprile corsi per insegnanti ed educatori

Un percorso formativo accreditato presso il Ministero dell’istruzione per la formazione del personale scolastico: è quello messo a punto da Fare Leggere Tutti con il suo progetto ‘Scuola di tattica e didattica inclusiva’, frutto di vari anni di esperienza dell’associazione nella formazione degli insegnanti di tutta Italia, ma in modo specifico del territorio ravennate, sui temi della didattica inclusiva, dalla Comunicazione aumentativa alternativa all’Universal design for Learning. "Si tratta di un percorso inclusivo – spiega Fare Leggere Tutti – dedicato a insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno ed educatori di tutti i gradi scolastici, che desiderano conoscere strategie e strumenti per motivare e coinvolgere tutta la classe, senza lasciare indietro nessuno". La lettura dunque come strumento di inclusione, di allacciamento di rapporti interpersonali, di collaborazione fra gli studenti. Il percorso formativo offre corsi su Comunicazione aumentativa alternativa, Sensibilizzazione alla lingua dei segni italiana, Universal Design for Learning, Intelligenza Artificiale ed empatia, gestione dei conflitti e della classe con il progetto Eliminare il caos in classe. Fare Leggere Tutti si avvale della consulenza e della collaborazione di centri di eccellenza, quali l’Università Ca’ Foscari, l’Università di Pisa. La scuola propone iniziative da novembre ad aprile. Il programma completo è disponibile sul sito del progetto.

