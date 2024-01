"Scuola ‘La Filastrocca’, al lavoro per aprirla entro settembre"

Procedono spediti i lavori legati alla realizzazione della nuova sede della scuola dell’infanzia statale ‘La Filastrocca’, realizzata in quello che sarà il polo scolastico dedicato a quella fascia d’età ricavato nella zona di Largo Corelli. A lungo al centro delle polemiche che hanno anticipato l’inizio dei lavori, l’intervento finanziato dal Pnrr tramite i fondi europei appartenenti al bando Next Generation, ha effettuato un ulteriore passo avanti con la presa d’atto da parte dell’amministrazione dell’affidamento effettuato dalla ditta Medea Costruzioni Srl di Reggio Emilia che segue il cantiere, della fornitura e posa in opera della copertura in legno alla ditta Pcisanova Srl, sempre della provincia di Reggio Emilia, per un importo stimato di 220.000 euro più Iva. A distanza di mesi, sembrano ormai lontani i malumori e le critiche piovute sull’amministrazione da parte del comitato di cittadini ‘Salviamo il Parco di Largo Corelli’ formatosi con l’intenzione di impedire l’abbattimento dei 22 pioppi che occupavano l’area in cui sono state gettate le fondamenta dell’istituto scolastico. Dopo vari interventi, il comitato aveva annunciato, ad abbattimento effettuato, ulteriori azioni che non hanno più visto la luce.

In questo modo il cantiere che ha richiesto il finanziamento di circa tre milioni di euro, ha continuato a procedere con i lavori che verosimilmente dovrebbero concludersi entro la fine del 2024. Le ipotesi formulate dal sindaco Davide Ranalli, durante il bilancio tracciato prima del periodo natalizio, prevedono l’ingresso degli alunni al più tardi entro le festività del dicembre prossimo se non anche prima, in anticipo quindi rispetto alle prime previsioni che ipotizzavano il fine lavori a inizio 2025. Il vero obiettivo, infatti, sarebbe quello di concludere l’opera entro l’avvio del nuovo anno scolastico. L’intervento consentirà di realizzare un edificio ecosostenibile su un unico piano nel quale troveranno posto cinque sezioni per circa 1.400 metri quadrati e un’area esterna di quasi 4mila metri quadrati. Il complesso avrà un impianto solare e geotermico per la produzione di acqua calda, il riscaldamento a pannelli a irraggiamento nel pavimento e l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Monia Savioli