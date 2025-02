Scuola ’La Filastrocca’. Proseguono i lavori

La sindaca di Lugo, Elena Zannoni, insieme ad altri membri della Giunta e di alcuni tecnici del Comune e dell’Unione si è recata nel cantiere dei lavori per la nuova sede per la scuola dell’infanzia ’La Filastrocca’, nella zona di Lugo Nord. È infatti in corso in queste settimane da parte della Cisanova Srl la posa del pavimento radiante, fondamentale per il riscaldamento della struttura, e contestualmente di tutto il necessario per l’installazione dell’impianto elettrico. L’evoluzione progettuale permetterà di avere grandi e versatili spazi comuni all’interno della struttura, che ridurranno anche i rischi di malfunzionamento dell’impianto radiante.

La complessa operazione di costruzione, montaggio a terra, sollevamento e posa della copertura della nuova scuola ’La Filastrocca’ ha avuto caratteristiche tecniche innovative; in particolare il montaggio a terra ha consentito una maggiore economicità dell’intervento, con un incremento della sicurezza degli operatori. La copertura, definita Onda di legno e realizzata in legno lamellare con un andamento curvilineo, è stata posizionata la gru edile in quattro punti di aggancio, e poi fissata su puntelli provvisori, strutture in cemento armato e pilastri in legno, in modo che gli operatori potessero completare in sicurezza il lavoro.

"L’intervento, pensato dalla precedente amministrazione, cogliendo la grande opportunità data dai fondi Pnrr, e di cui già si colgono la modernità e la bellezza, – dice la sindaca Elena Zannoni – sintetizza bene il nostro orientamento, quello cioè di arricchire il patrimonio pubblico con strutture all’avanguardia, mentre si riqualifica l’esistente, aprendo nuove possibilità di sviluppo, in questo caso del nostro sistema scolastico".

Il nuovo plesso che sta sorgendo in via Bertazzoli consentirà di delocalizzare l’attuale materna Filastrocca, situata in viale degli Orsini, ponendo le basi per l’aggregazione dello stesso edificio al polo liceale di Lugo. La nuova scuola sorge in un’area adiacente al nido d’infanzia Arcangelo Corelli, con il quale andrà a costituire il primo polo dell’infanzia 0-6 della città di Lugo. L’obiettivo è quello di terminare i lavori in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2025/26. L’intervento, dal costo complessivo di 3 milioni di euro, è interamente finanziato con contributo Pnrr dei fondi dell’Unione europea - Next Generation Eu.