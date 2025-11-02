Scuola ‘La Filastrocca’. Sono conclusi i lavori

Si sono conclusi i lavori della nuova sede della scuola dell’infanzia ‘La Filastrocca’ a Lugo. A darne comunicazione è la sindaca, Elena Zannoni, che auspica di poter avere le aule a posto per il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie. "Abbiamo già ordinato gli arredi che andranno a completare l’ambiente per accogliere al meglio i bambini – ha comunicato –. Speriamo che possano arrivare in tempo per poterli sistemare prima della fine dell’anno, in maniera da avere i bambini nella nuova scuola a gennaio". Il nuovo edificio sorge nella zona Nord di Lugo, in via Bertazzoli, e consentirà di delocalizzare l’attuale materna Filastrocca, situata in viale degli Orsini, ponendo le basi per l’aggregazione dello stesso edificio al polo liceale di Lugo. La nuova Filastrocca va poi a costituire il primo polo dell’infanzia 0-6 della città insieme all’adiacente nido d’infanzia Arcangelo Corelli. Anche se l’obiettivo iniziale era quello di poter completare i lavori in tempo utile per l’avvio dell’attuale anno scolastico, è grande la soddisfazione di come l’edificio, realizzato con tecniche innovative, si presenti sia all’occhio, ma anche alla funzionalità che dovrà svolgere.

"È veramente venuto molto bene – ha spiegato la sindaca –, sarebbe bello poter tornare bambini anche solo per poter frequentare una scuola così bella". L’intervento, dal costo complessivo di 3 milioni di euro, è stato interamente finanziato con contributo Pnrr dei fondi dell’Unione europea - Next Generation Eu. Caratteristica distintiva della nuova scuola è già la copertura, definita ‘Onda di legno’, la cui complessa operazione di costruzione, montaggio a terra, sollevamento e posa ha avuto caratteristiche tecniche innovative; in particolare il montaggio a terra ha consentito una maggiore economicità dell’intervento, con un incremento della sicurezza degli operatori.

"L’intervento, pensato dalla precedente amministrazione, cogliendo la grande opportunità data dai fondi Pnrr, e di cui già si colgono la modernità e la bellezza, – dice la sindaca Elena Zannoni – sintetizza bene il nostro orientamento, quello cioè di arricchire il patrimonio pubblico con strutture all’avanguardia, mentre si riqualifica l’esistente, aprendo nuove possibilità di sviluppo, in questo caso del nostro sistema scolastico". Quello che sarà disponibile a partire dal prossimo anno sarà un edificio ecosostenibile su un unico piano nel quale troveranno posto cinque sezioni per circa 1.400 metri quadrati e un’area esterna di quasi 4 mila metri quadrati. Il complesso ha un impianto solare e geotermico per la produzione di acqua calda, il riscaldamento a pannelli a irraggiamento nel pavimento e l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Matteo Bondi