Scuola Malerbi, open day

La scuola di musica Malerbi apre le porte al pubblico. Domani pomeriggio dalle 14.30 a Villa Malerbi, in via Emaldi 51 a Lugo, c’è l’open day di inizio anno scolastico. Per l’occasione gli insegnanti della scuola presenteranno le novità in programma e si metteranno a disposizione di chiunque vorrà provare uno strumento musicale su prenotazione.

Anche quest’anno ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dalla musica classica alla musica modera e dai corsi per bambini a quelli per adulti. L’offerta infatti è davvero ampia e, oltre alle lezioni individuali di strumento, proseguiranno gli incontri di rock band curati da Stefano Ricci, l’orchestra Malerbi curata da Giovanni Garavini e il coro per adulti di Veronica Nigro dedicato al repertorio pop, rock e funky. Non mancheranno i momenti per i più piccoli dai 4 ai 6 anni con percorsi di propedeutica musicale attraverso giochi sonori, canti e laboratori collettivi di musica.

Molte le nuove idee in cantiere, come il pacchetto di lezioni omaggio per alcuni strumenti per i quali si vuole rilanciare l’attività come violoncello, tromba, flauto, sax e clarinetto: per questi insegnamenti la scuola metterà a disposizione gratuitamente lo strumento; tutto questo nell’ottica di andare ancora di più incontro alle famiglie senza alzare le rette di frequenza.

Per partecipare occorre prenotarsi via mail a [email protected]. Info: 347-5839049.