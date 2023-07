‘Scuola Pescarini’, Zoffoli nuovo direttore

Roberto Zoffoli è il nuovo direttore dell’Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri’ di Ravenna, Faenza e Lugo. Vincitore della selezione pubblica svolta dalla scuola, Zoffoli ha preso servizio il 3 luglio; succede a Luciano Casmiro, ora in pensione. Classe 1964, Zoffoli è stato sindaco di Cervia dal 2004 al 2014 e ha ricoperto, dal 2015, la carica di Responsabile del servizio pianificazione strategica e progetti integrati comunali, italiani ed europei nel Comune di Cesena. Diplomato geometra, ha conseguito la laurea triennale in Sociologia e la laurea magistrale in Gestione delle politiche dei servizi sociali e multiculturalità.