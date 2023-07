Scuola ‘Pirazzini’ a prova di sisma

Entro fine settembre sarà individuata l’impresa. Poi, a novembre, dovrebbe iniziare l’esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioramento sismico che interesseranno l’ala destra della scuola primaria ‘Pirazzini’ in via Marini a Faenza. Nelle scorse settimane la Giunta faentina ha infatti deliberato l’approvazione del progetto definitivo che consentirà l’aumento della sicurezza strutturale dell’edifico, per un costo preventivato di 400 mila euro. Tale somma sarà cofinanziata per 40mila euro da risorse dell’ente e per 360mila euro dalla Regione attraverso il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica finanziato con fondi Pnrr. Attraverso la stessa tranche da oltre 7 milioni di euro destinati per l’adeguamento degli edifici scolastici nella provincia di Ravenna, sono stati finanziati tra gli altri anche l’adeguamento sismico della scuola primaria e media di Casola Valsenio (600mila euro), l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Camerini-Tassinari di Castel Bolognese (970mila euro), l’adeguamento sismico della scuola elementare San Bernardino di Lugo (400mila euro) e l’adeguamento sismico della scuola materna Gaiani di Bagnacavallo (600mila euro), e appunto l’adeguamento del Pirazzini. Il Comune di Faenza infatti aveva eseguito sul fabbricato le verifiche di vulnerabilità sismica ottemperando agli obblighi di legge in quanto, come si legge nell’atto "fabbricato rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

Considerato che la struttura ospita l’attività scolastica, per la quale "non è possibile trovare collocazione alternativa anche provvisoria", era stata evidenziata la necessità di procedere con gli interventi per stralci, resi possibili questi dalla suddivisione del fabbricato in unità strutturali. La priorità all’ala destra deriva invece dalla necessità di procedere con l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi come da parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco nel 2021. In virtù di ciò è stato quindi commissionato il progetto, a cui è seguita l’approvazione definitiva. Seguirà la gara, quindi l’individuazione dell’impresa e l’esecuzione dei lavori, da concludersi, secondo il cronoprogramma entro il 2026. In seguito all’alluvione, inoltre, la scuola elementare ‘Pirazzini’ che fa parte dell’istituto comprensivo Faenza Centro, era stata individuata dalla Fondazione Tim come destinataria di un contributo di 300 mila euro, che la fondazione aveva donato al Comune per il rifacimento dei locali situati al piano terra quali aule, cucina, palestra, laboratorio ceramico e laboratorio delle attività integrative.

