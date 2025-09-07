Scuola, quanto mi costi: "Comprano l’essenziale. Molti scelgono l’online"

A una settimana dall’inizio della scuola, come ogni anno, torna la corsa all’acquisto del materiale scolastico, dai libri, alla cancelleria a zaini e, non più in tutte le elementari, i grembiuli. Se un tempo si vedevano file di genitori con in mano la mitica ‘lista’ davanti alle cartolerie, oggi molti cercano di risparmiare riutilizzando il materiale dall’anno precedente e comprano solo l’essenziale.

Antonella Castellucci, titolare della cartolibreria ’Girotondo’ di viale Alberti racconta: "Queste settimane – dichiara Castellucci – per noi sono frenetiche. Come ogni anno, inizia la lotta per andare a cercare il materiale, ma, rispetto al passato, le persone hanno sempre meno potere d’acquisto. Se una volta arrivava la famiglia con la lista e ricomprava tutto da capo, adesso arrivano con qualche riga evidenziata: "mi manca solo un quaderno" o "mi manca quella copertina". Sicuramente, per il materiale un po’ più tecnico le persone continuano a venire in cartoleria, mentre per il resto alle volte comprano online, nella grande distribuzione e così via. Quello che dico sempre, però, è che, sì il prezzo è importante, ma conta anche quanto poi il prodotto dura. Ad esempio, ci sono quaderni da 16 fogli e quaderni da 21: certamente il primo costa meno, ma poi lo devi comprare più spesso. Noi, comprando quasi tutto direttamente, abbiamo dei prezzi ancora competitivi, anche rispetto alla grande distribuzione. Escludendo libri, zaino e astuccio, per il corredo siamo sui 60-70 euro in prima elementare, per arrivare in quinta con 30 euro; poi, in prima media, siamo sui 100. I libri, invece, sono aumentati dell’1-2%. Per il momento, da noi, arrivano i genitori con le liste dei libri intere; poi, da metà settembre in avanti arriveranno con un libro o due, quelli che non trovano all’usato o altrove."

Roberta Tardozzi, titolare della cartoleria ’De. Ca. Ra’. di via Bassano del Grappa racconta: "Non è più come una volta, che una famiglia entrava in negozio e comprava tutto qui. Oggi, qualcosa viene comprato al supermercato, qualcosa online e qualcosa in cartoleria. In più, cercano un po’ di andare al risparmio, ma mantenendo un buon livello qualità, non arrivando alla fascia più bassa. Una lista normale è intorno ai 70 euro, poi varia in base alla classe. Noi non vendiamo più i libri da tempo perché è un lavoro molto impegnativo, poco remunerativo e ormai la concorrenza della grande distribuzione è spietata. Facendo numeri di tutt’altra levatura, riescono a proporli a prezzi che per noi sono impensabili: ecco perché le cartolibrerie stanno sparendo".

Anche Andrea Montanari, titolare della Cartoleria ’Il Matitone’, da quest’anno ha smesso di vendere i libri. "Quello che ho visto – racconta – è che vengono comprati molti meno zaini e trolley, così anche i diari, perché ormai molti fanno senza. Per quanto riguarda la cancelleria, avendo le liste, le famiglie cercano di risparmiare comprando magari il quadernone da un euro basico e non più quello con il personaggio del momento da 2,50. È una tendenza che è iniziata dopo la pandemia. L’aumento del costo dei materiali, anche solo della carta, è stato esorbitante un paio di anni fa, adesso, invece, si sta pian piano stabilizzando".

Lucia Bonatesta