Scuola, resa dei conti Ministero condannato a ’rimborsare’ settanta prof precari

Il giudice del Lavoro Andrea Bernardi ha condannato il ministero dell’Istruzione a pagare a una settantina di docenti ravennati ‘precari’ a tempo determinato, l’importo di 500 euro annuali per tutto il periodo di insegnamento svolto negli ultimi 5 anni, da versare sulla Carta docente’ L’istanza era stata promossa dalla Cgil e dai docenti, assistiti dall’avvocato Federica Moschini.

La Carta docente, fino a questa sentenza, era destinata esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato. Si tratta di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro l’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza.

Da questo beneficio erano tagliati fuori i docenti a tempo determinato, quindi, con contratti che scadono il 30 giugno o il 31 agosto. "Ai docenti precari – questa la tesi sostenuta dall’avvocato Moschini – viene chiesto la stessa professionalità e durata d’impegno di professori a tempo indeterminato, ma gli viene negato il diritto di avvalersi della Carta del docente utile per l’acquisto di libri o corsi di formazione, in questo modo si configura una discriminazione a danno di chi già non ha una posizione fissa".

Di qui le conclusioni del Giudice Bernardi: "Il meccanismo antidiscriminatorio comporta il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma in questione non sarà una somma "libera" dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato".

l. t.