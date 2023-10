Scuola, si apre il bando per i contributi ai libri di testo Il Comune di Ravenna offre contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024. Possono presentare domanda studenti delle scuole secondarie e dell'Istruzione e Formazione professionale con Isee compreso tra 0 e 15.748,78 euro. Bando aperto dal 5 al 26 ottobre.