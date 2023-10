Scuola, trasporti nel caos: "Rivisto l’orario di uscita. Due frazioni appiedate"

Se il parametro fosse solo quello numerico – e le aziende spesso ragionano così – lo si potrebbe considerare un problema piccolo. Eppure, è certamente enorme per chi lo vive sulla propria pelle e ad ogni buon conto si inserisce nel contesto dei crescenti disservizi sul servizio di trasporto scolastico che, tra autobus stracolmi e carenza di autisti poiché mal pagati, sta esasperando centinaia di famiglie del Ravennate.

A Sant’Alberto la media dell’istituto Viali da settembre ha modificato gli orari scolastici, togliendo i rientri pomeridiani e creando due moduli con uscita alle 13.15 e 14.15. Ma se il pullman delle 13.15 da Sant’Alberto, con destinazione Mandriole e Casal Borsetti, è presente, non ne esiste uno compatibile con l’uscita dei ragazzi alle 14,15. In questo modo molti studenti di due tra le frazioni più periferiche e spesso dimenticate restano appiedati. E anche in questo caso sono i genitori a vedersi costretti ad andare a riprendere i propri figli, perdendo ore di lavoro se non addirittura correndo il rischio di perdere il posto.

Per tale ragione una mamma, Maura Tarantino, ha avviato una petizione on line, per chiedere l’integrazione del servizio e al momento ha già raccolto più di quaranta firme. Nel tentativo di avere risposte, districandosi tra call center e lunghe attese, non ne ha trovate di soddisfacenti contattando gli uffici del Comune e le aziende di trasporto che sono tre, Start Romagna, Amr e Viabilità Romagna: "La scuola ci dice che devono essere le famiglie a contattare le aziende di trasporto. Queste ultime rispondono che avrebbe dovuto essere la scuola a comunicare la riorganizzazione per rivedere il trasporto dei ragazzi. E ad ogni modo ci hanno fatto capire che non ci sono autisti". Il problema riguarda principalmente quei genitori che, per motivi di lavoro o di gestione familiare, non possono permettersi il modulo più corto, che perdendo un’ora prevede il rientro il sabato mattina, mentre in precedenza due rientri pomeridiani con uscita alle 16 erano meglio gestibili.

Dalla scuola la signora Maura si è anche sentita rispondere che, in quanto residente a Casal Borsetti, il suo riferimento per le medie sarebbe Marina di Ravenna. "Oltre al fatto che per andare a Marina ci sono 25 chilometri, mentre Sant’Alberto sono una dozzina, i miei figli hanno età diverse. Alcune mamme si sono viste costrette a mandare i figli a Marina e lo hanno fatto. Nel mio caso non sarebbe pensabile averne due in una scuola e uno dalla parte opposta. Se il servizio ci fosse, sarebbe certamente molto utilizzato. Tra le altre cose, per andare a riprendere mia figlia, mi sono vista costretta a rinunciare a diverse opportunità di lavoro".

Lorenzo Priviato