Scuole Bendandi e Cova Lanzoni ‘sotto i ferri’

Nuovi investimenti per l’edilizia scolastica faentina. Oltre ai progetti Pnrr che stanno interessando diverse strutture scolastiche del territorio manfredo, la scorsa settimana la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità di due interventi che interessano la scuola media Bendandi e la scuola media Cova Lanzoni (nella foto). Si tratta di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici ed in particolare, per la scuola Bendandi in via Ravegnana afferente all’istituto comprensivo San Rocco, il progetto prevede il ripristino del manto di copertura. Tale manto, in lastre metalliche, fu realizzato nel 2000 in risposta alle problematiche riscontrate sulla copertura, precedentemente in guaina bituminosa. La soluzione che adottata al tempo tuttavia "presenta oggi delle criticità legate all’ammaloramento dei supporti lignei: infatti, attualmente, in caso di forti piogge o minime occlusioni dei canali di gronda o dei pluviali, le acque meteoriche finiscono per passare sotto la copertura in lamiera, permeando nei locali sottostanti a causa della guaina ammalorata" si legge nella delibera. E inoltre "la tipologia di lamiera ora presente è ormai fuori produzione". Da qui la necessità di intervento attraverso lo smontaggio della copertura attuale, la rimozione di eventuale ghiaia dalla precedente manutenzione, la rimozione delle sottostrutture in legno ammalorate, e la realizzazione di nuove, oltre alla realizzazione di nuove lattonerie perimetrali in pannelli sandwich composti da lamiera grecata esterna in acciaio zincato e strato di isolante in poliuretano. Con l’intervento poi i canali di gronda verranno portati all’esterno dell’edificio per permettere, in caso di occlusione, il deflusso fuori dall’edificio evitando la ristagnazione nel solaio. Un intervento da 180mila euro già iscritto a bilancio, da finanziarsi per la somma di 150mila euro attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto concerne le ‘Cova-Lanzoni’ in via Martiri Ungheresi, afferente all’I.C. Matteucci, l’intervento riguarderà invece il completamento delle opere strutturali legate alla normativa di prevenzione incendi, entro il 31 dicembre del prossimo anno. Diversi anni fa il Comune approvò e diede esecuzione al progetto di adeguamento sismico del corpo aule finanziando il progetto da 900mila euro attraverso il ricorso al ‘Mutuo Bei 2018’ per un importo di oltre 750mila euro. I lavori tuttavia furono eseguiti solo parzialmente in seguito alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice per gravi inadempimenti. Le opere eseguite riguardano infatti la parte del seminterrato, ma nulla è stato fatto ai piani superiori. Da qui la necessità di procedere all’esecuzione delle opere strutturali comprese nel progetto approvato, che oltre alla finalità di adeguamento sismico risultano necessarie anche ai fini dell’adeguamento del fabbricato alla norma di prevenzione incendi. Un intervento che prevede un costo di 190mila euro, iscritto a bilancio, e che sarà finanziato attraverso 160mila euro di risorse provenienti da avanzo e per i restanti 30mila euro da impegni pregressi.

Damiano Ventura