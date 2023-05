Scuole chiuse a Faenza, Casola Valsenio e Brisighella (Ravenna) mercoledì 3 maggio 2023

Ravenna, 2 maggio 2023 – Scuole chiuse e strade allagate, col fiume sempre più grosso che minaccia di uscire dagli argini. Oltre agli ormai noti gravissimi problemi causati dal Sillaro (video), la situazione è sempre più critica anche nel Faentino, dove alle 22 molti Comuni hanno via via deciso di tenere le scuole chiuse mercoledì 3 maggio: Faenza, poi Casola e infine Brisighella hanno fatto la stessa scelta. Altri nella tarda serata stavano ancora valutando.

Allagamenti e danni anche a Faenza (foto Tedioli)

Meteo, è allerta rossa: le previsioni

"La situazione generale rimane molto critica, non sono previsti abbassamenti del livello di pioggia e del livello di acqua degli alvei dei nostri fiumi. Purtroppo abbiamo raggiunto la cosiddetta ‘soglia 3’, la soglia rossa per i fiumi Senio, Marzeno e Lamone”, spiega il sindaco di Faenza Massimo Isola, annunciando la chiusura delle scuole del territorio e l’allestimento preventivo del PalaCattani “perché non possiamo escludere in questo momento che alcune zone della città nelle prossime ore possano essere coinvolte da fenomeni di possibile evacuazione”.

Nel frattempo in serata anche il sottopasso della circonvallazione di Faenza si è allagato, mentre via Lapi e le strade limitrofe erano già nello stesso stato dal pomeriggio. In serata diversi faentini si sono ritrovati a togliere l’acqua dalle cantine allagate. A Santa Lucia il campo da calcio già nel pomeriggio era sommerso.