Scuole chiuse per allerta maltempo a Ravenna martedì 16 maggio

Ravenna, 15 maggio 2023 – Scuole chiuse martedì 16 maggio a Ravenna vista l’allerta maltempo. A comunicarlo è il Comune di Ravenna. “Domani, martedì 16 maggio – si legge nel comunicato – chiusi i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado, i centri diurni e i centri socio occupazionali”.

La decisione è stata presa a seguito della comunicazione dell’Agenzia regionale di protezione civile e di Arpae Emilia-Romagna arrivata ieri alle 18 durante la riunione del Centro operativo soccorsi in Prefettura rispetto a una prevista ondata di forte maltempo nelle giornate di martedì 16 maggio e mercoledì 17maggio.

Il sindaco di Ravenna ha riunito alle 8 di questa mattina il Centro operativo comunale e ha disposto “per martedì 16 maggio, la chiusura a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale, dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali”.

Per una eventuale chiusura di mercoledì 17 maggio seguiranno aggiornamenti. I Servizi sociali stanno provvedendo a contattare tutte le persone in condizioni di particolari fragilità fisiche e tutte le strutture che le ospitano, nelle aree a rischio, per verificare le loro condizioni e dare indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza.

L’allerta maltempo con le conseguenti criticità riguarderanno anche la costa e a tal proposito si informa che nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, verranno chiusi tutti i passi a mare.

Le raccomandazioni del Comune

Evitare il più possibile gli spostamenti non necessari - mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell'emergenza, cioè assolutamente entro la serata di oggi, lunedì 15 maggio - prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge, non accedere agli argini e ai capanni, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti. Istituzioni, forze dell’ordine e di Protezione civile e volontari sono pronti a intervenire dove occorre, mettendo in atto tutte le possibili soluzioni di Protezione civile.