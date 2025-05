Scuole dal mondo alla scoperta dell’attività dei volontari Enpa

La gentilezza può innescare cambiamenti positivi. A esserne convinti sono i promotori del progetto di collaborazione internazionale eTwinning dal titolo ‘The Ripple Effect: Exploring the Power of Kindness’, che ha coinvolto gli studenti della classe 2^ ASA, indirizzo di scienze applicate del liceo ‘Ricci Curbastro’ di Lugo. Ispirato all’idea che come le onde create da un sasso lanciato nell’acqua anche la gentilezza abbia il potere di replicarsi, gli studenti, guidati dalla prof Maria Luisa Emiliani, sono stati coinvolti in due attività. La prima ha permesso a tre ragazzi di trascorrere le vacanze pasquali in una delle strutture di volontariato Avsi in Uganda, in compagna dell’insegnante di religione, Ilaria Contarelli mentre la seconda ha dato la possibilità a una rappresentanza della classe di osservare da vicino il lavoro svolto ogni giorno dai volontari Enpa nella cura degli animali all’infermeria felina e al canile di Bizzuno, strutture scelte per testimoniare l’importanza del rispetto verso gli animali. Insieme alla volontaria Enpa, Vanessa Zaccari, gli studenti hanno trascorso un pomeriggio fra gli ospiti di infermeria e canile, in compagnia dei volontari che, oltre agli animali presenti gestiscono le circa 250 colonie feline nel territorio della Bassa Romagna e anche il parco ‘Pertini’ di Cotignola. Entrambe le esperienze sono state condivise con le due scuole partner del progetto, il liceo turco Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu di Istanbul e quello bulgaro ‘St. Cyril and Methodius’ di Blagoevgrad tramite un incontro online. Sempre il parco ‘Pertini’ sarà protagonista, sabato 31 maggio, dalle 15, dello scambio di figurine Amici Cucciolotti. I bambini che parteciperanno saranno coinvolti nel laboratorio dedicato alla scoperta dell’amico dei giardini, il riccio, classificato per la prima volta come ‘potenzialmente in pericolo’ nella lista delle specie minacciate. A seguire, alle 16.30, ci sarà la visita guidata organizzata per scoprire e conoscere gli animali che lo abitano. Sarà presente il nuovo automezzo della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti, consegnato lo scorso 15 aprile a Roma grazie al prezioso supporto di Pizzardi Editore. Il mezzo, che rientra fra i 48 veicoli già attivi in tutta Italia, è già operativo a supporto delle attività di soccorso della sezione lughese Enpa.

Monia Savioli