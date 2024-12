Scuole dell’infanzia comunali, iscrizioni da venerdì al 24 gennaio

Il Comune di Ravenna anticipa i tempi per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2025/2026. Saranno, dunque, aperte da venerdì 20 dicembre e fino al 14 gennaio 2025 per i bambini nati negli anni 2020, 2021 e 2022, per consentire alle famiglie di ottenere tempi di risposta più allineati a quelli della scuola dell’infanzia statale. Per fare domanda di iscrizione online occorre essere in possesso di Identità Digitale e accedere al sito collegandosi al link che verrà comunicato il giorno di pubblicazione del bando. Possono presentare domanda i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini in età. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 19 dicembre 2024.

Per presentare la domanda non occorre essere in possesso dell’Isee. In ogni caso, per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione della domanda o sull’utilizzo della procedura online sarà possibile rivolgersi al servizio di help-desk contattando i numeri 0544.482394 - 485408, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 o scrivendo una email a ufficioiscrizioni@comune.ra.it. Chi non ha mezzi informatici può rivolgersi, previo appuntamento, agli uffici decentrati sul territorio o alla Casa delle Culture in piazza Medaglie d’Oro. Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali, invece, vanno presentate dall’8 al 31 gennaio 2025 su modulo cartaceo alle segreterie degli Istituti comprensivi, mentre per le scuole paritarie Fism i genitori interessati all’iscrizione devono contattare le scuole per avere tutte le informazioni. Info: https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universit a/scuola/ e nella Guida ‘da 3 a 6 anni - Viaggio nei servizi per l’infanzia del Comune di Ravenna’.